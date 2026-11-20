AgenPress. «Ci sono troppe persone attorno a lui, troppi yes people. E questo non è salutare». Parole destinate a far discutere quelle pronunciate da Melania Trump, che nella nuova docuserie a lei dedicata, disponibile da oggi su Amazon Prime Video, lancia un messaggio piuttosto diretto al marito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e soprattutto al gruppo di persone che lo circonda. La First Lady non usa giri di parole quando parla del rapporto con il presidente e del suo modo di rapportarsi a lui. «Lui dice che sono difficile, ma io gli dico la verità», racconta in uno degli spezzoni della produzione, in un’intervista apparentemente realizzata a bordo di un aereo privato.

Un’affermazione che introduce una considerazione più ampia sul clima che, secondo Melania, si respira nell’entourage presidenziale. Il riferimento è agli «yes people», espressione inglese utilizzata per indicare collaboratori e consiglieri sempre pronti ad assecondare il capo, senza contraddirlo o mettere in discussione le sue decisioni. «Mi sembra che talvolta ci sia troppa gente attorno a lui, ci sono troppi yes people, e questo non è salutare», aggiunge la First Lady.

Una presa di posizione significativa, soprattutto perché arriva da una persona che conosce da vicino il presidente e che, pur mantenendo generalmente un profilo pubblico riservato, rivendica il diritto di esprimere apertamente il proprio dissenso.

Il passaggio nasce da un’intervista congiunta nella quale Donald Trump, rispondendo a una domanda su chi dei due sia più facile da trattare, sostiene di essere molto disponibile e suggerisce che la moglie possa essere più difficile. Melania sorride, ma successivamente chiarisce il senso della sua posizione: non si tratta di essere complicata, bensì di non rinunciare a dire ciò che pensa.

Nella serie la First Lady affronta anche le differenze di vedute con il marito, spiegando che non è necessario essere sempre d’accordo. Ognuno, sostiene, deve poter mantenere le proprie convinzioni e rispettare quelle dell’altro.

Il tema degli «yes people» assume inevitabilmente una dimensione politica. La presenza di collaboratori disposti soltanto a confermare le decisioni del presidente è una questione che riguarda il funzionamento stesso di qualsiasi amministrazione, soprattutto quando si tratta della Casa Bianca e delle scelte che hanno conseguenze sul piano nazionale e internazionale.

Melania non indica nomi né individua responsabilità specifiche, ma il suo giudizio pone l’accento sull’importanza di avere attorno al presidente persone capaci anche di dissentire. Un messaggio che, pronunciato dalla moglie del capo della Casa Bianca, non passa inosservato.

La docuserie, articolata in quattro episodi e presentata al Lincoln Center di New York alla presenza della stessa Melania, offre uno sguardo sulla sua vita privata, sul rapporto con Donald e sul ruolo di First Lady. La produzione è diretta da Brett Ratner e vede Melania Trump coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Al di là del racconto personale, sono proprio queste dichiarazioni a catturare l’attenzione. La donna che spesso sceglie il silenzio e la riservatezza rivendica di essere una voce fuori dal coro nella cerchia più vicina al presidente. E lancia un messaggio preciso: circondarsi di persone che dicono sempre sì non è necessariamente un vantaggio. Anche alla Casa Bianca, qualcuno deve avere il coraggio di dire la verità.