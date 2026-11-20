ANCORA 4.263.897 LE PRATICHE DA EVADERE. SULLE NUOVE SANATORIE SERVE UNA RIFORMA STRUTTURALE, NON L’ENNESIMA FINESTRA

AgenPress. «La proposta della maggioranza di riaprire, con un emendamento alla Legge di Bilancio 2027, i termini del condono del 2003 su tutto il territorio nazionale contiene un elemento che chiediamo da anni: un termine massimo entro cui i Comuni dovranno rispondere ai cittadini. Ma un termine, da solo, non basta. Senza personale, risorse e archivi digitalizzati, il rischio è aggiungere nuove domande a un arretrato che gli uffici tecnici già oggi non riescono a smaltire».

Lo dichiara il Prof. Sandro Simoncini, docente di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso l’università UNINETTUNO e direttore scientifico del Centro Nazionale di Ricerca Sogeea.

Secondo il Secondo Rapporto sul condono edilizio in Italia, realizzato dal Centro Studi Sogeea e presentato in Senato, sono ancora 4.263.897 le istanze in attesa di definizione, su oltre 15 milioni presentate, per un mancato introito stimato in circa 19 miliardi di euro tra oblazioni, oneri concessori e diritti. Meno di un archivio comunale su venti risulta completamente digitalizzato.

«Positiva l’estensione a tutto il Paese, che supera le criticità di costituzionalità di un intervento limitato a singole Regioni come la Campania – prosegue Simoncini –. Più perplessità desta invece l’ipotesi di sanare tettoie, verande e ristrutturazioni realizzate senza titolo fino al 2025: le piccole difformità vanno affrontate con regole stabili nel nuovo Testo unico dell’edilizia, non con un’altra sanatoria. Prima di aprire nuove procedure, occorre chiudere quelle ancora aperte: i proventi delle pratiche arretrate potrebbero finanziare la messa in sicurezza del territorio e le demolizioni degli abusi non sanabili».