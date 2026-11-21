Dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia, Francesco Schettino è uscito dall’istituto penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. Era stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese per il naufragio della Costa Concordia, costato la vita a 32 persone

AgenPress. Francesco Schettino lascia il carcere dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia nella serata di venerdì 20 novembre, poco prima delle 20, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha autorizzato l’ex comandante a proseguire fuori dal carcere l’esecuzione della pena residua. Schettino era entrato a Rebibbia nel maggio 2017, dopo che la condanna a 16 anni e un mese di reclusione era diventata definitiva.

A confermare il provvedimento è stata la sua avvocata, Francesca Carnicelli. La difesa ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando che il percorso compiuto durante la detenzione avrebbe soddisfatto i requisiti necessari per accedere alla misura alternativa.

Alla base della concessione dell’affidamento in prova ci sarebbe la valutazione positiva della condotta mantenuta da Schettino durante la permanenza in carcere e del suo percorso rieducativo. Secondo quanto riferito dalla legale, anche le relazioni degli operatori penitenziari avrebbero restituito un quadro estremamente positivo.

L’affidamento in prova ai servizi sociali, previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, consente di scontare la pena residua fuori dall’istituto penitenziario, rispettando precise prescrizioni e seguendo un programma di reinserimento sociale sotto la supervisione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe). Non si tratta di una cancellazione della condanna né di un’assoluzione: la pena continua a essere eseguita, ma con modalità differenti. Il mancato rispetto delle prescrizioni può comportare la revoca della misura.

La vicenda di Schettino resta legata a una delle più gravi tragedie della navigazione italiana. Era il 13 gennaio 2012 quando la Costa Concordia naufragò davanti all’Isola del Giglio, in Toscana. La nave da crociera, con oltre 4.200 persone tra passeggeri ed equipaggio, si avvicinò eccessivamente alla costa durante il cosiddetto «inchino», la manovra effettuata per passare vicino all’isola. L’impatto contro gli scogli delle Scole provocò una grave falla nello scafo e il successivo allagamento della nave. Il bilancio fu drammatico: 32 persone persero la vita e numerose altre rimasero ferite. Le successive indagini e il processo individuarono responsabilità nella conduzione della nave e nella gestione dell’emergenza.

Dopo il processo, Francesco Schettino è stato condannato per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. La condanna a 16 anni e un mese è stata confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione nel maggio 2017. Nello stesso giorno della decisione definitiva, l’ex comandante si presentò nel carcere di Rebibbia per iniziare a scontare la pena. Nel corso della detenzione aveva anche valutato la possibilità di accedere alla semilibertà, ma nell’aprile 2025 rinunciò alla richiesta a causa di difficoltà legate alla proposta lavorativa presentata.

Ora, dopo oltre nove anni dietro le sbarre, per Schettino si apre una nuova fase: continuerà a scontare la condanna fuori dal carcere, sottoposto alle prescrizioni previste dall’affidamento ai servizi sociali. Una decisione destinata a riportare al centro dell’attenzione pubblica una tragedia che, a quasi quindici anni di distanza, rimane profondamente impressa nella memoria del Paese.