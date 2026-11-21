AgenPress. «Centrodestra napoletano non pervenuto. Un assordante silenzio che dura da giorni e che mi fa supporre che l’invito da me lanciato a nome dell’associazione “Polo Sud” ai responsabili di FdI, FI, Lega e Noi Moderati e finalizzato ad uscire dalla situazione di stallo politico in cui questi stessi partiti versano, sia caduto nel vuoto.

Siamo alle solite: anche questa volta la coalizione batterà un colpo solo a tempo scaduto. Ma quello del centrodestra è anche un “silenzio cantatore” che ne certifica inesorabilmente l’inattitudine al confronto con la società civile o con chiunque voglia apportarvi un contributo di idee e di soluzioni. Un confronto, si badi, non su alleanze e candidati, la cui definizione spetta unicamente ai partiti, ma sul “progetto Napoli” e sul destino di questa grande capitale, il cui governo, anche questa volta sarà molto probabilmente un affare esclusivo della sinistra. Resta solo da capire se quella moderata rappresentata da Gaetano Manfredi o quella movimentista incarnata da Luigi De Magistris.

Mentre questi due candidati se la contenderanno, i responsabili territoriali del centrodestra – scommettiamo? – ammazzeranno il tempo alluvionando la stampa di dichiarazioni velleitarie o di photo (in)opportunity con candidati semmai già pronti a traslocare altrove oppure tenendo aggiornata la contabilità delle nuove partenze e dei nuovi arrivi tra un partito e l’altro della coalizione, ma pur sempre all’insegna del sempiterno e ormai sempre più grottesco “il centrodestra è unito e vincerà”. Sì, al fantacalcio».

Lo ha dichiarato l’on. Amedeo Laboccetta, presidente di “Polo Sud”.