I velivoli senza pilota avrebbero sorvolato sia l’installazione militare americana sia gli alloggi del personale. Un KC-135 Stratotanker avrebbe ricevuto l’indicazione di interrompere le procedure di atterraggio e valutare una deviazione verso Aviano. L’allarme sarebbe poi rientrato, ma restano diversi interrogativi sull’accaduto

AgenPress. Nuovo allarme per la sicurezza delle infrastrutture militari in Sicilia. Nella serata di venerdì 20 novembre è stata segnalata la presunta presenza di droni nei cieli della base statunitense di Sigonella, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa, a pochi chilometri da Catania. Secondo le prime informazioni diffuse dall’account britannico DefenceGeek sulla piattaforma X e successivamente riprese da diversi organi di informazione, alcuni velivoli non identificati avrebbero sorvolato l’area della base militare, interessando anche gli alloggi destinati al personale. Una segnalazione che avrebbe fatto scattare le procedure di attenzione e portato a indicare ai velivoli militari statunitensi in avvicinamento la possibilità di modificare la rotta.

Tra gli episodi segnalati c’è quello relativo a un KC-135 Stratotanker, aereo militare utilizzato per il rifornimento in volo. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ore successive, al velivolo sarebbe stato comunicato di interrompere le procedure di atterraggio e di prendere in considerazione una deviazione verso la base di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia. L’aereo avrebbe successivamente completato l’atterraggio a Sigonella. Le comunicazioni tra la torre di controllo e i velivoli militari avrebbero contribuito a ricostruire quanto accaduto durante la fase di allerta.

L’aspetto che desta maggiore attenzione riguarda il presunto sorvolo non soltanto delle strutture operative, ma anche delle aree residenziali utilizzate dal personale militare. La presenza di droni in prossimità di installazioni strategiche rappresenta un elemento di particolare delicatezza, soprattutto in uno scalo che svolge un ruolo importante nelle attività di sorveglianza, intelligence e supporto logistico degli Stati Uniti e della NATO nel Mediterraneo.

Resta tuttavia da chiarire quanti fossero effettivamente i velivoli, quale fosse la loro provenienza e se si sia trattato di un’intrusione deliberata oppure di una segnalazione poi rivelatasi infondata. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media, l’emergenza sarebbe rientrata nel corso della serata. Intorno alle 22.40 un velivolo militare Boeing avrebbe potuto completare regolarmente le procedure di atterraggio.

Al momento, però, non risultano conferme ufficiali definitive sull’effettiva presenza dei droni né sulle circostanze che hanno determinato l’allerta. Rimane quindi aperta la questione centrale: si è trattato di una reale violazione dello spazio aereo della base oppure di un falso allarme?

Un episodio che riporta l’attenzione sulla protezione delle installazioni militari strategiche e sulla crescente difficoltà di individuare e contrastare eventuali intrusioni di piccoli velivoli a pilotaggio remoto.