“IL BENE COMUNE DEVE ESSERE LA BUSSOLA DELL’AZIONE PUBBLICA”

AgenPress. Nel ricordo di Corrado Augias, una riflessione di mediazione teologica che interpella la coscienza individuale e la classe dirigente italiana.

La scomparsa di Corrado Augias offre l’occasione per tornare su un significativo confronto culturale e filosofico che lo aveva visto protagonista insieme al teologo Vito Mancuso, incentrato sul rapporto tra coscienza, morale, fede, giustizia e trascendenza.

Un dialogo appartenente al passato, ma che conserva una particolare attualità e che, secondo il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, merita di essere ripreso e approfondito anche alla luce delle responsabilità di chi è chiamato a governare e amministrare la cosa pubblica.

“Le riflessioni di Augias e Mancuso ,dichiara Scilipoti Isgrò, pongono una questione fondamentale: il bene deve essere compiuto per se stesso, non per paura di una punizione e neppure per ottenere una ricompensa ultraterrena. Questo principio, che emerge da prospettive culturali e spirituali differenti, dovrebbe rappresentare un riferimento anche per chi esercita responsabilità politiche e istituzionali”.

Augias sosteneva che la moralità potesse trovare fondamento nella coscienza umana, senza necessariamente dipendere dalla fede religiosa. Mancuso, pur condividendo l’idea che il bene non debba essere praticato per interesse o convenienza, individuava nell’amore disinteressato per la giustizia una manifestazione della dimensione spirituale dell’essere umano.

Due interpretazioni differenti, dunque, ma accomunate dal riconoscimento del valore intrinseco del bene e della giustizia.

Secondo Scilipoti Isgrò, proprio questa convergenza offre l’opportunità di sviluppare una riflessione che supera l’ambito strettamente filosofico e teologico per investire direttamente la vita pubblica.

“Mi permetto di suggerire alla classe politica italiana di soffermarsi su questo confronto. Amministrare una comunità, governare un territorio o ricoprire un incarico istituzionale non significa semplicemente esercitare un potere, ma assumersi una responsabilità nei confronti dei cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, competenza, preparazione, equilibrio e capacità di individuare soluzioni concrete ai problemi della collettività”.

Il senatore aggiunge: “Un amministratore pubblico dovrebbe agire non per ottenere vantaggi personali, consolidare posizioni di potere o inseguire esclusivamente il consenso, ma per perseguire il bene comune. La competenza senza etica può diventare uno strumento privo di direzione; l’etica senza competenza rischia di rimanere una dichiarazione di buone intenzioni. Sono indispensabili entrambe”.

La riflessione trova un ulteriore fondamento nei principi della dottrina sociale della Chiesa, che individua nella dignità della persona, nella solidarietà, nella sussidiarietà e nel bene comune i riferimenti essenziali dell’impegno sociale e politico.

“Il politico, come ogni cittadino nella propria vita quotidiana, dovrebbe compiere il bene perché riconosce che è giusto farlo. Non perché teme di perdere il consenso, non perché attende un riconoscimento personale, ma perché ha assunto un impegno morale nei confronti della comunità. Questa è la differenza tra occupare una posizione di potere ed esercitare autenticamente una funzione pubblica”.

Scilipoti Isgrò sottolinea inoltre che il confronto tra Augias e Mancuso dimostra come il dialogo tra credenti e non credenti possa rappresentare un’importante occasione di arricchimento culturale e civile.

“Non occorre condividere la stessa fede o la medesima concezione filosofica per riconoscere che la giustizia, l’onestà, la solidarietà e il rispetto della dignità umana devono essere valori irrinunciabili. La politica italiana dovrebbe recuperare questa consapevolezza, investendo maggiormente nella formazione della propria classe dirigente e nella cultura della responsabilità”.

Concludendo, il senatore Scilipoti Isgrò dichiara:

“Nel ricordo di Corrado Augias e attraverso le riflessioni sviluppate nel suo confronto con Vito Mancuso, desidero rivolgere un invito alla politica italiana: torni a interrogarsi sul significato autentico del servizio pubblico.

Chi amministra deve possedere competenza, ma anche coscienza; deve conoscere le leggi, ma anche comprendere i bisogni delle persone; deve saper decidere, ma anche rispondere delle proprie decisioni.

Il bene comune non può essere uno slogan da utilizzare durante le campagne elettorali: deve diventare il criterio quotidiano di ogni scelta politica e amministrativa.

Credenti e non credenti possono trovare, pur partendo da convinzioni differenti, un terreno comune nella responsabilità verso gli altri. È questa la lezione civile che possiamo ricavare da quel confronto: la politica non deve essere il luogo della ricerca del vantaggio personale, ma lo spazio nel quale competenza e coscienza si mettono al servizio della collettività.

Amministrare bene significa, in definitiva, fare il bene anche quando non porta un vantaggio immediato a chi lo compie.”

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente Nazionale “UC” e Vicepresidente del Consiglio Nazionale della “DC”.