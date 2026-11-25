Quasi 200mila euro per ristrutturare l’immobile, nuovi arredi e personale di vigilanza. Intanto il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma percorrerebbe fino a 7mila chilometri al mese con l’auto di servizio. E restano gli interrogativi sull’effettivo utilizzo della seconda sede.

AgenPress. Una seconda sede di rappresentanza nel cuore del quartiere Prati, interventi di ristrutturazione per quasi 200mila euro, nuovi arredi, servizi di vigilanza e costi di gestione ancora da ricostruire. Sullo sfondo, un interrogativo che riguarda direttamente l’utilizzo delle risorse pubbliche: era davvero necessario aprire un’altra sede istituzionale per il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, quando esiste già una struttura alla Pisana?

È da questa domanda che prende forma una vicenda sulla quale la giornalista Monica Macchioni sul sito www.ilgraffio.net, intende fare piena luce.

L’immobile di via Lucrezio Caro 67, di circa 400 metri quadrati, risulta destinato a sede di rappresentanza del Consiglio regionale. Una definizione ufficiale che, tuttavia, lascia aperti diversi interrogativi sulla sua concreta funzione, sulle modalità di accesso e sui soggetti che possono effettivamente utilizzarlo. Il presidente Aurigemma dispone infatti già di uffici istituzionali presso la sede del Consiglio regionale di via della Pisana. Quali esigenze non potevano essere soddisfatte negli spazi già disponibili? Quale vantaggio organizzativo giustifica una seconda struttura, con ulteriori costi per l’amministrazione? Domande legittime, soprattutto quando si parla di denaro dei contribuenti.

Il primo punto da chiarire riguarda proprio la destinazione dell’immobile. Negli atti amministrativi viene indicato come sede di rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio. Una denominazione che dovrebbe presupporre una disponibilità funzionale all’intera istituzione, naturalmente nel rispetto di regole organizzative e autorizzazioni.

Eppure, secondo segnalazioni raccolte da Monica Macchioni, l’immobile non sarebbe abitualmente frequentato da tutti i consiglieri regionali e il suo utilizzo sarebbe concentrato prevalentemente intorno alla Presidenza. Si tratta di circostanze che necessitano di conferme ufficiali, ma che meritano una risposta.

Chi può accedere alla struttura? Esiste un regolamento? Chi autorizza gli ingressi? È disponibile un registro delle presenze? Quali attività istituzionali vengono effettivamente svolte nei locali? Non è una questione secondaria. Se un immobile viene finanziato e mantenuto con risorse pubbliche, la sua destinazione deve essere chiara, verificabile e coerente con la funzione dichiarata.

Un ulteriore aspetto riguarda il servizio di vigilanza. Secondo informazioni raccolte dalla redazione de Il Graffio, presso la sede di via Lucrezio Caro sarebbe impiegato personale con funzioni anche di portineria. Il servizio, secondo quanto segnalato, potrebbe essere ricondotto al contratto di vigilanza stipulato per la sede istituzionale della Pisana.

Se confermata, la circostanza solleverebbe ulteriori interrogativi: il contratto comprende effettivamente anche la copertura della seconda sede? Chi ha autorizzato il servizio? Quante unità di personale sono impiegate e per quante ore al giorno? Qual è il costo imputato al bilancio regionale? Sono informazioni che dovrebbero essere facilmente ricostruibili attraverso gli atti amministrativi e i documenti contrattuali. Perché, quando si aggiunge una nuova struttura, non bisogna considerare soltanto i costi iniziali di ristrutturazione e arredamento. Occorre fare i conti anche con le spese che si ripetono nel tempo.

C’è poi un altro capitolo che merita attenzione: gli spostamenti del presidente Aurigemma. Secondo informazioni provenienti dagli uffici regionali, il presidente percorrerebbe mediamente tra i 5mila e i 7mila chilometri al mese utilizzando l’automobile di servizio. Una percorrenza considerevole. Nel caso del valore massimo, si arriverebbe a circa 84mila chilometri nell’arco di un anno. Naturalmente, la presenza di un presidente del Consiglio regionale sul territorio è parte dell’attività istituzionale. Incontri con amministratori locali, associazioni, rappresentanti delle categorie economiche e cittadini costituiscono appuntamenti importanti per chi ricopre un incarico di questo livello.

Ma proprio per questo sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio i dati relativi agli spostamenti: quanti chilometri vengono effettivamente percorsi, quali sono le destinazioni, quanto incidono carburante, manutenzione e usura del veicolo sul bilancio pubblico? Un controllo che non vuole mettere in discussione il diritto di svolgere attività istituzionale sul territorio, ma semplicemente verificare che le risorse siano utilizzate con criteri di economicità ed efficienza.

Il tema assume un significato ancora più evidente se inserito nel contesto economico che stanno attraversando famiglie e imprese. I dati richiamati nell’articolo originale fotografano una crescita significativa dei costi. Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale del gasolio self-service sarebbe passato da 1,714 euro al litro il 25 febbraio 2026 a 2,256 euro il 16 ottobre dello stesso anno, con un aumento di circa il 32%.

Anche la spesa alimentare continua a incidere sui bilanci domestici. Le elaborazioni statistiche citate nell’articolo indicano un incremento della spesa media mensile delle famiglie per alimentari e bevande analcoliche, passata da 533 a 552 euro nel 2025.

Nel frattempo, le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti hanno riportato nelle piazze il malcontento di un settore particolarmente esposto agli aumenti dei costi energetici. In questo scenario, la gestione delle risorse pubbliche diventa ancora più importante.

Il punto non è stabilire se un presidente debba effettuare trasferte istituzionali. Il punto è capire quanto costino, quali siano realmente necessarie e quali criteri vengano adottati per contenere le spese.

Tra gli aspetti segnalati da Monica Macchioni figura anche la presenza di Fabio Sabbatani Schiuma, indicato come capo della segreteria del presidente Aurigemma. Secondo indiscrezioni, il collaboratore frequenterebbe assiduamente la sede di via Lucrezio Caro e utilizzerebbe gli spazi anche per incontrare persone nell’ambito della propria attività politica.

La questione merita attenzione anche in considerazione delle indiscrezioni relative a una possibile candidatura al Consiglio comunale di Roma. È evidente che un collaboratore della Presidenza possa svolgere attività di segreteria e ricevere interlocutori nell’ambito delle proprie mansioni istituzionali. Ma è altrettanto necessario mantenere una distinzione netta tra attività istituzionale e iniziative di carattere politico o elettorale.

Non vi sono, allo stato delle informazioni riportate, elementi sufficienti per affermare che gli spazi pubblici siano stati utilizzati per attività elettorali. Proprio per questo sarebbe utile un chiarimento ufficiale sulle regole di utilizzo dell’immobile, sugli accessi e sulle attività consentite. Le risorse e gli spazi di un’istituzione non possono essere confusi con quelli delle singole attività politiche.

A rendere ancora più articolata la vicenda sono alcuni provvedimenti pubblicati dal Consiglio regionale nel giugno 2026. In particolare, la determinazione A00488 del 5 giugno 2026 riguarda la fornitura di mobili e arredi per le esigenze della sede di rappresentanza di via Lucrezio Caro. Un secondo provvedimento, la determinazione A00584 del 16 giugno 2026, riguarda invece il servizio specialistico di smontaggio, recupero conservativo e rimontaggio di arredi di pregio destinati alla sede istituzionale. Sono atti che documentano ulteriori interventi di allestimento e organizzazione degli spazi.

Resta però da conoscere il quadro economico complessivo: quanto è stato speso per la ristrutturazione? Qual è l’importo degli arredi? Quanto costano annualmente vigilanza, pulizia, utenze e manutenzione? Qual è il costo totale della struttura per le casse regionali? Senza un rendiconto complessivo, è impossibile valutare fino in fondo la convenienza dell’operazione.

C’è infine un elemento che rende la vicenda ancora più significativa. Mentre per i lavoratori del Corecom si è proceduto al trasferimento presso la sede della Pisana, nell’ambito di una politica di razionalizzazione degli spazi e delle risorse, un altro immobile pubblico nel quartiere Prati è stato ristrutturato, arredato e destinato a una nuova funzione di rappresentanza. Due scelte amministrative che meritano di essere spiegate, soprattutto per comprendere quali criteri siano stati adottati.

Se l’obiettivo è ridurre le spese e utilizzare meglio gli immobili disponibili, perché mantenere una seconda sede con ulteriori costi di gestione? Quali vantaggi concreti produce? Perché le esigenze della Presidenza non potrebbero essere soddisfatte negli uffici già esistenti? Non si tratta di contrapporre lavoratori e rappresentanti istituzionali, ma di chiedere coerenza nella gestione del patrimonio pubblico.

Il presidente Antonello Aurigemma ricopre un incarico istituzionale di primo piano. Proprio per questo sarebbe auspicabile una risposta puntuale alle questioni sollevate. Servono chiarimenti sulla reale destinazione di via Lucrezio Caro 67, sui criteri di accesso, sui costi di ristrutturazione e arredamento, sull’eventuale servizio di vigilanza e sulle spese annuali di gestione. Servono inoltre dati verificabili sulle percorrenze dell’auto di servizio e sui relativi costi. Infine, è necessario chiarire quali attività siano autorizzate all’interno della sede e quali garanzie impediscano eventuali sovrapposizioni tra funzioni istituzionali e attività politiche.

Non sono polemiche, ma domande di trasparenza. Perché una sede pubblica deve rispondere a una necessità concreta, non diventare semplicemente un ulteriore centro di rappresentanza senza che sia possibile comprenderne l’utilità. Quasi 200mila euro per la ristrutturazione, nuovi arredi, vigilanza, gestione e migliaia di chilometri percorsi ogni mese: sono voci che meritano di essere ricondotte a un unico quadro economico.

La domanda finale è semplice: via Lucrezio Caro 67 è davvero una sede di rappresentanza dell’intero Consiglio regionale del Lazio oppure, nei fatti, uno spazio utilizzato prevalentemente dalla Presidenza? A rispondere non dovrebbero essere le indiscrezioni, ma gli atti, i numeri e la trasparenza dell’amministrazione. Perché il denaro pubblico non appartiene a chi lo amministra. Appartiene ai cittadini.