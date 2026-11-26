Otto pagine scritte a mano, una difesa della propria storia e un ultimo messaggio rivolto al Paese. Gianni De Gennaro affida alla lettera-testamento la sua verità: «Ho servito lo Stato con onestà e lealtà. Non ho mai chiesto nulla per me». Sullo sfondo le polemiche, l’inchiesta di Caltanissetta e l’hard disk contenente quarant’anni di documenti

AgenPress. «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire».

Sono parole drammatiche, destinate a pesare ben oltre il momento in cui sono state scritte. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane, ha lasciato un messaggio che lui stesso ha definito il proprio «testamento morale». Una lettera di otto pagine, scritta a mano, nella quale ha voluto affidare alla storia la sua versione dei fatti e difendere ciò che considerava più importante: il proprio onore e la fedeltà allo Stato.

Il documento contiene parole nette, senza tentativi di attenuare il peso delle circostanze che hanno accompagnato gli ultimi giorni della sua vita.

«Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scrive De Gennaro. E ancora: «Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti e ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno».

È il filo conduttore dell’intero memoriale: la volontà di respingere ogni sospetto di tradimento, scorrettezza o interesse personale.

Uno dei passaggi più significativi riguarda l’hard disk che gli investigatori cercavano nell’ambito degli accertamenti condotti dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro lo definisce «l’oggetto dei desideri» e precisa che al suo interno non ci sarebbero misteri né segreti, ma documenti e riscontri relativi a circa quarant’anni della propria vita professionale. «Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie», è l’invito rivolto a chi avrebbe dovuto analizzarne il contenuto.

L’ex capo della Polizia spiega di aver conservato quel materiale per tramandare le proprie vicende professionali e per poter eventualmente ricostruire fatti e circostanze in caso di esigenze giudiziarie. Una spiegazione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori. La presenza di quel supporto informatico e le ragioni della sua conservazione rappresentano infatti uno dei punti centrali della vicenda.

Un altro capitolo della lettera è dedicato agli incarichi ricoperti dopo la guida della Polizia. De Gennaro chiama direttamente in causa diversi protagonisti della politica italiana: Giuseppe Conte, Giuliano Amato, Enrico Letta, Gianni Letta e Romano Prodi.

Il messaggio è sempre lo stesso: non avrebbe mai cercato vantaggi personali né incarichi per interesse proprio. Ricorda, in particolare, la nomina alla guida di Finmeccanica, sostenendo di aver inizialmente opposto resistenza, tanto che sarebbe stato necessario l’intervento del presidente della Repubblica per convincerlo. Richiama anche la presidenza della Banca Popolare di Bari, affermando di aver tentato invano di sottrarsi all’incarico.

E poi il 2007, quando Romano Prodi lo sollevò dalla guida della Polizia. Un episodio che De Gennaro ricorda con amarezza, sottolineando di aver appreso la decisione attraverso la risposta del presidente del Consiglio a un question time, in diretta televisiva. «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me», scrive.

La lettera si inserisce in una vicenda giudiziaria particolarmente delicata. La Procura di Caltanissetta stava conducendo accertamenti su possibili depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio, nella quale furono assassinati Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

De Gennaro era stato coinvolto nell’inchiesta e la sua posizione era diventata oggetto di pesanti interrogativi. La prospettiva di essere associato a vicende che toccano alcuni dei capitoli più dolorosi della storia italiana aveva assunto, secondo quanto emerge dai suoi scritti, un significato devastante. Nelle sue ultime parole pubbliche, l’ex prefetto riconosce anche la possibilità di aver commesso errori.

«Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli». Una frase che merita attenzione: De Gennaro non rivendica una vita senza sbagli, ma sostiene di aver sempre agito nell’adempimento dei propri doveri.

La conclusione del memoriale è un ultimo appello alla verità: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». La firma è semplice: «In fede, Gianni De Gennaro».

Il documento lasciato da De Gennaro è destinato a entrare nel dibattito su una delle figure più importanti e controverse dell’apparato istituzionale italiano. La sua lunga carriera, i rapporti con i vertici dello Stato, il ruolo nella gestione di delicate vicende investigative e gli ultimi sviluppi giudiziari richiedono una ricostruzione rigorosa.

Le parole di un uomo che non può più rispondere alle domande non possono sostituire le verifiche giudiziarie. Allo stesso modo, le accuse e i sospetti non possono essere trasformati automaticamente in verità accertate. Resta il contenuto di una lettera che De Gennaro ha voluto fosse resa pubblica, affinché la sua versione potesse essere conosciuta e confrontata con i fatti. Il suo ultimo messaggio è una richiesta di essere giudicato per ciò che sostiene di aver fatto, non per ciò che gli veniva attribuito.

«Non ho mai tradito la Patria». È questa la frase con cui Gianni De Gennaro ha voluto consegnare la propria difesa alla storia.