L’ex modella tedesca, nata a Königsberg con il nome di Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, si è spenta a Berlino. Fu uno dei volti più celebri della fotografia di moda internazionale e recitò in Blow-Up di Michelangelo Antonioni

AgenPress. Addio a Veruschka, una delle icone assolute della moda e della fotografia del Novecento. L’ex modella tedesca, il cui nome completo era Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, è morta a Berlino all’età di 87 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa il 25 novembre 2026, dopo che la morte, avvenuta il giorno precedente, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nata il 14 maggio 1939 a Königsberg, nell’allora Prussia orientale, Veruschka ha attraversato la storia della moda trasformando la propria immagine in una vera e propria forma d’arte. Alta, dallo sguardo magnetico e dalla presenza scenica inconfondibile, negli anni Sessanta diventò uno dei volti più richiesti e fotografati al mondo.

La sua vita fu segnata fin dall’infanzia da una tragedia familiare. Il padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, aristocratico e oppositore del regime nazista, partecipò alla resistenza contro Adolf Hitler e fu giustiziato nel 1944, dopo il fallito attentato del 20 luglio contro il Führer. Anche la madre venne arrestata e la famiglia subì la repressione del regime.

Dopo la guerra, Vera studiò arte e iniziò a costruire il proprio percorso lontano dalla Germania. Nel 1959 venne scoperta a Firenze: fu l’inizio di una carriera internazionale che l’avrebbe portata sulle copertine delle principali riviste di moda.

Con il nome d’arte Veruschka, conquistò rapidamente fotografi e stilisti. Collaborò con alcuni dei più importanti protagonisti della fotografia internazionale, tra cui Richard Avedon, Irving Penn e Franco Rubartelli. Le sue immagini contribuirono a definire l’estetica della moda degli anni Sessanta e Settanta, facendo di lei una delle prime grandi supermodelle internazionali.

La notorietà superò presto i confini delle passerelle. Nel 1966 partecipò a Blow-Up, il film di Michelangelo Antonioni, interpretando se stessa in una delle sequenze più celebri della pellicola. La sua presenza contribuì a consacrarla anche come figura della cultura pop, oltre che del mondo della moda. Nel corso della carriera lavorò con importanti maison e stilisti, tra cui Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld e Valentino.

Veruschka non si limitò mai a essere un volto davanti all’obiettivo. A partire dagli anni Settanta sviluppò un percorso artistico legato alla trasformazione del corpo, sperimentando con il body painting e la fotografia insieme all’artista Holger Trülzsch.

Attraverso il colore e le trasformazioni della propria immagine, riusciva a confondersi con paesaggi, oggetti e figure, superando i confini tradizionali della fotografia di moda. Una ricerca che confermò la sua natura di artista e non soltanto di modella.

Negli anni successivi continuò a comparire occasionalmente nel mondo della moda e del cinema. Nel 2006 prese parte anche a Casino Royale, film della saga di James Bond, mentre nel 2018 tornò davanti all’obiettivo per il marchio Acne Studios.

Con la morte di Veruschka scompare una protagonista di una stagione in cui la fotografia di moda diventò linguaggio artistico e strumento di trasformazione culturale. La sua immagine, costruita attraverso pose, interpretazioni e sperimentazioni, ha influenzato generazioni di fotografi, stilisti e modelle.

Non fu soltanto una delle donne più fotografate del suo tempo: seppe reinventarsi continuamente, mettendo in discussione l’idea stessa di bellezza e il ruolo della modella. A 87 anni lascia un’eredità che va ben oltre le copertine delle riviste: quella di un’artista che ha fatto del proprio corpo uno strumento di espressione e libertà.