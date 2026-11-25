Il musicista britannico si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata al quarto stadio. Con il suo stile e il suo talento ha contribuito al successo internazionale della band negli anni Ottanta

AgenPress. Il mondo della musica piange Andy Taylor. Lo storico chitarrista dei Duran Duran è morto all’età di 65 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio. La notizia è stata annunciata dalla famiglia e dai suoi compagni di band, che hanno ricordato il musicista come una presenza fondamentale nella storia del gruppo britannico. Taylor si è spento il 23 novembre, circondato dai familiari. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2018, ma il chitarrista aveva scelto di renderla pubblica soltanto nel 2022, in occasione dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame. In quell’occasione non aveva potuto partecipare alla cerimonia a causa delle sue condizioni di salute.

Nato il 16 febbraio 1961 a Tynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, Andrew James Taylor entrò nei Duran Duran nel 1980. Il suo stile chitarristico contribuì a caratterizzare il sound della formazione, protagonista di una stagione musicale che avrebbe lasciato un segno profondo nella cultura pop internazionale.

Con Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, Andy contribuì al successo di brani diventati simbolo degli anni Ottanta, come Hungry Like the Wolf, Rio, Girls on Film, The Reflex e Save a Prayer. La band conquistò il pubblico internazionale anche grazie ai videoclip, diventando uno dei gruppi più rappresentativi dell’epoca.

Nel 1985 i Duran Duran firmarono anche la colonna sonora del film di James Bond A View to a Kill, uno dei momenti più importanti della loro carriera.

Dopo aver lasciato i Duran Duran nel 1986, Taylor proseguì il proprio percorso musicale con nuovi progetti. Fu tra i protagonisti dei Power Station, supergruppo formato insieme a Robert Palmer, John Taylor e Tony Thompson, e intraprese successivamente una carriera solista, lavorando anche come produttore per altri artisti.

Nel 2001 tornò a collaborare con la formazione originale dei Duran Duran, partecipando alla reunion e al progetto discografico Astronaut. La nuova esperienza con il gruppo si concluse nel 2006, ma il rapporto musicale non si interruppe definitivamente: Taylor tornò infatti a lavorare con la band anche per il disco Danse Macabre, pubblicato nel 2023.

Nel 2022, durante la cerimonia per l’ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame, Simon Le Bon aveva letto una lettera scritta da Taylor, nella quale il chitarrista raccontava la propria condizione e spiegava l’impossibilità di essere presente.

Negli ultimi anni il musicista aveva continuato a coltivare il rapporto con la musica, nonostante il peggioramento della malattia. La band aveva anche raccontato il desiderio di portare avanti nuovi progetti discografici ai quali Taylor aveva contribuito.

Nel messaggio di cordoglio, i Duran Duran hanno sottolineato il peso del suo contributo alla storia del gruppo, ricordandone il talento alla chitarra, l’energia, la personalità e l’ironia.

Andy Taylor lascia la moglie Tracey, i quattro figli e un patrimonio musicale che ha accompagnato intere generazioni. Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti di una stagione irripetibile del pop-rock britannico.