Il giornalista di Report è stato ascoltato come testimone nell’indagine sull’esplosione avvenuta nell’ottobre 2025. Al termine dell’audizione ha annunciato la volontà di partecipare al processo come parte civile

AgenPress. Oltre cinque ore in Procura a Roma per Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore di Report è stato ascoltato come testimone nell’ambito dell’indagine sull’attentato ai suoi danni, avvenuto nell’ottobre 2025. Un’audizione lunga, durante la quale Ranucci ha risposto alle domande degli inquirenti nell’ambito degli accertamenti sulla vicenda. Al termine dell’incontro con i magistrati, il giornalista ha commentato: «Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile».

L’ascolto in Procura si è protratto per più di cinque ore. Ranucci è stato sentito nella veste di testimone, dunque per fornire elementi utili alla ricostruzione dell’attentato e allo sviluppo delle indagini. Le sue dichiarazioni al termine dell’audizione hanno riguardato anche il futuro percorso giudiziario. Il conduttore di Report ha infatti confermato l’intenzione di costituirsi parte civile nel processo, una scelta che gli consentirà di partecipare al procedimento per chiedere il riconoscimento degli eventuali danni subiti.

L’indagine riguarda l’attentato avvenuto nell’ottobre 2025 ai danni del giornalista. Un episodio che ha coinvolto direttamente Ranucci e la sua famiglia e che ha dato avvio agli accertamenti della magistratura per ricostruire dinamica, responsabilità e possibili motivazioni dell’azione.

La testimonianza del giornalista si inserisce nel lavoro degli inquirenti per fare piena luce sulla vicenda. Sarà il procedimento giudiziario a stabilire eventuali responsabilità sulla base degli elementi raccolti. Con l’audizione in Procura e l’annuncio della costituzione di parte civile, Ranucci conferma dunque la volontà di seguire anche nelle aule di giustizia l’evoluzione dell’inchiesta sull’attentato.