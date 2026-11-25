L’audiocassetta sarebbe stata rinvenuta durante una perquisizione effettuata due anni fa nell’abitazione di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto da oltre dieci anni. Il Ris dei carabinieri ha isolato la voce di un uomo che avrebbe contattato la famiglia pochi giorni dopo la scomparsa

AgenPress. Una registrazione audio potrebbe aggiungere un nuovo elemento al complesso caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo quanto riportato dal Tg1, un’audiocassetta contenente la voce di un telefonista sarebbe stata trovata nell’abitazione di Mario Meneguzzi, zio della ragazza, morto da oltre dieci anni. Il ritrovamento risalirebbe a una perquisizione effettuata circa due anni fa. Sulla cassetta sarebbe conservata la registrazione della voce di un uomo che avrebbe contattato la famiglia Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983.

A occuparsi dell’audio sarebbero stati i carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris), che avrebbero isolato la voce del telefonista dalla registrazione. Si tratterebbe di un interlocutore diverso da quelli già emersi nel corso delle indagini sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana.

L’elemento centrale è dunque la possibilità di analizzare una comunicazione telefonica risalente ai giorni immediatamente successivi alla scomparsa. La registrazione potrebbe offrire nuovi spunti agli investigatori, anche se il contenuto e l’eventuale valore probatorio della cassetta dovranno essere valutati nell’ambito degli accertamenti.

A rendere particolarmente delicata la notizia è il luogo del ritrovamento: l’abitazione di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, deceduto da più di dieci anni. La cassetta sarebbe stata individuata durante una perquisizione svolta due anni fa, ma la sua emersione torna ora a richiamare l’attenzione su uno dei capitoli più controversi della vicenda. La presenza della registrazione in quella casa, da sola, non consente di stabilire chi l’abbia realizzata, perché fosse conservata lì o quale fosse il ruolo delle persone coinvolte. Sono aspetti che richiedono verifiche e riscontri investigativi.

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983, resta uno dei misteri più discussi della storia italiana. Nel corso degli anni sono emerse telefonate, testimonianze e piste investigative che hanno alimentato interrogativi senza arrivare a una ricostruzione definitiva.

La cassetta segnalata dal Tg1 riporta l’attenzione sulle comunicazioni ricevute dalla famiglia nei giorni successivi alla scomparsa. Saranno gli eventuali approfondimenti tecnici e investigativi a chiarire l’origine della registrazione, l’identità della voce e il possibile significato di questo nuovo elemento.