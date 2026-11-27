Bloccata all’aeroporto di San José, la giurista italiana non ha potuto entrare nel Paese dove avrebbe dovuto ricevere un dottorato honoris causa dall’Università della Costa Rica. Le autorità invocano ragioni di sicurezza nazionale. Albanese attacca: «È una vergogna». Israele plaude alla decisione.

AgenPress. Il Costa Rica ha negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La giurista italiana è stata fermata all’aeroporto internazionale Juan Santamaría di San José, dove era arrivata per partecipare a una cerimonia accademica organizzata dall’Università della Costa Rica, che aveva deciso di conferirle un dottorato honoris causa.

A motivare il provvedimento è stato Omer Badilla, direttore generale della Direzione per la Migrazione e gli Stranieri, secondo il quale Albanese sarebbe destinataria di un’allerta internazionale per presunti collegamenti con atti terroristici.

«Francesca Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici», ha dichiarato Badilla in un video diffuso sui social. Il funzionario ha richiamato anche ragioni di sicurezza nazionale, senza tuttavia fornire pubblicamente ulteriori elementi per chiarire la natura dell’allerta e i presunti collegamenti contestati alla relatrice.

La risposta della giurista è arrivata direttamente dall’aeroporto, attraverso i social network. Albanese ha contestato duramente il comportamento delle autorità costaricane, affidando a X un messaggio polemico: «Conosci il vero volto di un’autorità nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti». La relatrice ha denunciato la situazione in cui si è trovata, mentre l’Università della Costa Rica cercava di intervenire per consentirle di partecipare all’appuntamento ufficiale.

L’ateneo aveva programmato per venerdì 27 novembre alle 9 la cerimonia di conferimento del titolo accademico, riconoscimento assegnato per la sua attività di ricerca, la produzione scientifica e l’impegno nella documentazione delle violazioni dei diritti umani. Il Consiglio universitario ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto, ribadendo il proprio impegno a favore della libertà accademica, dello scambio di idee e della tradizione umanistica dell’istituzione.

La vicenda ha provocato una reazione immediata anche sul piano istituzionale. L’Università ha chiesto spiegazioni alle autorità migratorie e ha avviato iniziative legali per contestare il provvedimento. È stato presentato un ricorso di habeas corpus alla Sala costituzionale, con l’obiettivo di ottenere una verifica della legittimità della decisione e impedire che Albanese fosse allontanata prima dell’esame giudiziario.

La Sala costituzionale ha disposto in via cautelare che la relatrice non lasci il Paese fino alla decisione sul ricorso, salvo una sua diversa volontà. Al Governo è stato inoltre richiesto di fornire chiarimenti sulla vicenda. Una situazione paradossale: Albanese è stata dichiarata non ammissibile dalle autorità migratorie, ma una misura giudiziaria ha temporaneamente impedito la sua espulsione.

Il provvedimento ha ricevuto il sostegno dell’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, che ha elogiato pubblicamente il Governo costaricano. Danon ha accusato Albanese di utilizzare il proprio mandato internazionale per diffondere propaganda e legittimare organizzazioni terroristiche, sostenendo che chi agisce in questo modo debba risponderne.

La relatrice italiana è da tempo al centro di forti polemiche per le sue posizioni sul conflitto israelo-palestinese. Ha denunciato le responsabilità di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, chiedendo che vengano accertate le violazioni del diritto internazionale e le responsabilità per i crimini commessi contro la popolazione palestinese.

Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto sanzioni nei suoi confronti, in relazione alla sua attività e alle sue critiche alla politica americana sul conflitto.

Francesca Albanese è una giurista italiana specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Dal 2022 ricopre l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.

Si tratta di un mandato indipendente conferito dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu. I relatori speciali non sono portavoce ufficiali dell’organizzazione, ma esperti indipendenti incaricati di monitorare e documentare specifiche situazioni.

La decisione dell’Università della Costa Rica di conferirle il dottorato honoris causa aveva suscitato anche contestazioni da parte di organizzazioni vicine a Israele, che avevano criticato le sue dichiarazioni e le sue posizioni sul conflitto.

Il respingimento di Francesca Albanese apre ora una questione che va oltre il rapporto tra il Governo costaricano e una relatrice internazionale. Al centro ci sono la libertà di movimento degli esperti indipendenti, le garanzie riconosciute ai titolari di mandati delle Nazioni Unite e il diritto di un’università pubblica di ospitare una figura accademica per un riconoscimento ufficiale. Il Governo del Costa Rica ha richiamato la sicurezza nazionale, ma restano da chiarire l’origine dell’allerta internazionale e gli elementi concreti che avrebbero giustificato il provvedimento. La vicenda assume anche un significato politico alla luce dei rapporti sempre più stretti tra la presidente costaricana Laura Fernández, l’amministrazione di Donald Trump e Israele.