Il presidente della Repubblica parteciperà alle esequie dell’ex capo della Polizia, in programma il 30 novembre alle 12. Attesa la presenza di numerose personalità delle istituzioni. Giorgia Meloni non ha ancora sciolto la riserva sulla propria partecipazione.

AgenPress. Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 30 novembre a Roma per l’ultimo saluto a Gianni De Gennaro. Il capo dello Stato ha confermato la propria presenza ai funerali dell’ex capo della Polizia, che saranno celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica.

Le esequie sono previste alle ore 12 e si svolgeranno in una delle chiese della Capitale tradizionalmente scelte per le cerimonie funebri dedicate a personalità delle istituzioni e delle forze armate. La presenza di Mattarella rappresenta un segnale di vicinanza alla famiglia in una vicenda che ha profondamente scosso gli ambienti istituzionali e il mondo della sicurezza.

Attorno alla cerimonia si annuncia una partecipazione significativa di rappresentanti dello Stato e del mondo politico. Hanno già confermato la presenza il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Attesa anche la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Resta invece da chiarire se sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Bruxelles, a margine del Consiglio europeo, la premier ha spiegato di non avere ancora deciso, assicurando tuttavia che Mantovano rappresenterà Palazzo Chigi.

L’ultimo saluto a De Gennaro arriva in un momento particolarmente delicato. La sua morte, avvenuta il 21 novembre, si intreccia con l’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D’Amelio del 1992.

Negli ultimi giorni sono emersi anche i contenuti delle lettere lasciate dall’ex prefetto, nelle quali De Gennaro ha rivendicato la propria fedeltà allo Stato e respinto le accuse che lo riguardavano. La famiglia ha chiesto che la lettera definita «testamento morale» venga resa pubblica integralmente, mantenendo invece il massimo riserbo sugli scritti di carattere strettamente personale.

La partecipazione del presidente della Repubblica si inserisce dunque in un quadro complesso, nel quale il cordoglio per la scomparsa di un ex alto funzionario dello Stato convive con gli interrogativi ancora aperti sul piano giudiziario.

Lunedì, nella basilica romana, familiari, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni si ritroveranno per l’ultimo saluto a Gianni De Gennaro. Una cerimonia che si svolgerà mentre le indagini proseguono e la magistratura è chiamata a fare piena luce sulle vicende che hanno preceduto la sua morte.