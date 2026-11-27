Le vittime sono Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, dipendenti di Rheinmetall Italia, impegnati nella manutenzione delle antenne radar per le Forze armate kuwaitiane. L’Italia e il Kuwait attribuiscono l’attacco all’Iran, ma l’ambasciata iraniana a Roma respinge ogni accusa e invita a vigilare su possibili operazioni sotto falsa bandiera

AgenPress. Due italiani sono morti in Kuwait in seguito a un attacco con droni che ha colpito un’installazione di importanza strategica per la difesa del Paese. Le vittime sono Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, tecnici della società Rheinmetall Italia, che si trovavano nell’emirato per svolgere lavori di manutenzione alle antenne di rilevamento del sistema antiaereo Skyguard, in dotazione alle Forze armate kuwaitiane.

La tragedia si è consumata giovedì 26 novembre. Secondo le informazioni diffuse dalla Farnesina, una forte esplosione ha interessato il sito nel quale operavano i due connazionali. Entrambi sono deceduti. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.

A confermare la morte dei due tecnici è stato il ministero degli Esteri italiano. Il ministro Antonio Tajani ha seguito personalmente gli sviluppi della vicenda, mantenendo i contatti con l’ambasciata italiana in Kuwait e manifestando il cordoglio del governo alle famiglie delle vittime.

Le autorità kuwaitiane hanno attribuito all’Iran la responsabilità dell’attacco, sostenendo che droni iraniani avessero preso di mira un’infrastruttura strategica. Anche il ministro Tajani, intervenendo in Senato, ha riferito che i velivoli coinvolti erano di provenienza iraniana.

Resta tuttavia da chiarire chi abbia materialmente condotto l’operazione e quale sia stata la dinamica esatta dell’esplosione. Secondo quanto riferito da Tajani, non si può escludere che i droni siano stati utilizzati da milizie alleate di Teheran, le cosiddette forze proxy, attive nell’area. Una vicenda che assume un significato particolarmente grave perché le vittime sono due lavoratori civili italiani impegnati in attività di assistenza tecnica a un sistema di difesa.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Con un messaggio pubblicato su X, l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma ha respinto categoricamente l’accusa secondo cui il Paese sarebbe responsabile dell’attacco con drone in Kuwait che ha provocato la morte dei due cittadini italiani.

La rappresentanza diplomatica invita inoltre la comunità internazionale a prestare attenzione alle possibili operazioni sotto falsa bandiera, che avrebbero l’obiettivo di allargare il conflitto e coinvolgere altri Paesi, compresi quelli europei. Secondo la versione iraniana, le accuse rischierebbero di alimentare ulteriormente la tensione nella regione del Golfo Persico e di trascinare l’Europa in una crisi già particolarmente complessa.

Anche un portavoce delle Forze armate iraniane ha negato che siano state condotte operazioni militari o offensive nella regione, respingendo le ricostruzioni diffuse dalle autorità kuwaitiane.

Sul piano diplomatico, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha manifestato la disponibilità di Teheran a partecipare a un’indagine congiunta con il Kuwait per accertare l’origine dell’attacco e individuare i responsabili. Una proposta che arriva mentre l’Italia chiede chiarezza su quanto accaduto e segue con attenzione gli sviluppi attraverso i propri canali diplomatici.

Il ministro Tajani ha annunciato l’intenzione di presentare una protesta formale all’ambasciata iraniana, ribadendo la necessità di evitare ulteriori escalation e di tutelare i Paesi della regione che non sono direttamente coinvolti nel conflitto.

La morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo rappresenta un drammatico episodio per l’Italia, coinvolta direttamente nelle conseguenze della crisi mediorientale. I due tecnici si trovavano in Kuwait per svolgere un’attività professionale di manutenzione su apparati destinati alla protezione dello spazio aereo. Il loro lavoro si è trasformato in una tragedia.

Adesso, oltre al dolore delle famiglie, resta la necessità di fare piena luce sulle responsabilità. Da una parte le autorità kuwaitiane e italiane indicano la matrice iraniana dell’attacco; dall’altra Teheran nega ogni coinvolgimento e chiede verifiche internazionali.

Sarà l’accertamento dei fatti a dover stabilire chi abbia colpito l’installazione militare e in quali circostanze siano morti i due italiani. Nel frattempo, la vicenda rischia di aggiungere un nuovo elemento di tensione a uno scenario regionale già segnato da una pericolosa escalation.