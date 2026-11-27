Il figlio Francesco interviene dopo la diffusione di alcuni passaggi dello scritto dell’ex capo della Polizia, pubblicato dal Corriere della Sera. I familiari chiedono trasparenza sul documento destinato alla pubblicazione, ma invocano il massimo riserbo sulle lettere private

AgenPress. La famiglia di Gianni De Gennaro rompe il silenzio sulla vicenda delle lettere lasciate dall’ex capo della Polizia prima della morte e chiede che il suo cosiddetto «testamento morale» venga reso pubblico integralmente.

La richiesta è contenuta in una nota diffusa da Francesco De Gennaro, figlio dell’ex prefetto, anche a nome degli altri familiari. Una presa di posizione arrivata dopo la pubblicazione, da parte del Corriere della Sera, di alcuni passaggi della lettera scritta dal padre poco prima di morire.

La famiglia sottolinea di avere appreso le notizie attraverso gli organi di informazione, senza essere stata preventivamente messa a conoscenza dei contenuti degli scritti. Una circostanza che ha alimentato la richiesta di chiarezza sulla gestione dei documenti e sulle modalità della loro diffusione.

«Sia resa pubblica nella sua interezza»: è questo il principio espresso dai familiari, che auspicano la divulgazione completa della lettera che De Gennaro avrebbe definito il proprio «testamento morale». Una richiesta accompagnata da una precisazione importante: tutto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle procure impegnate nelle indagini.

Nel comunicato emerge una distinzione netta tra il documento destinato alla conoscenza pubblica e le altre lettere lasciate da De Gennaro. Se per il testamento morale la famiglia auspica una pubblicazione integrale, diverso è il discorso per gli scritti indirizzati ai parenti e alle persone più vicine all’ex capo della Polizia. Su questi documenti i familiari chiedono il massimo riserbo, escludendo che possano essere divulgati anche soltanto parzialmente. Una posizione motivata dal rispetto del dolore privato e dal diritto della famiglia a vivere il lutto lontano dall’esposizione mediatica.

La lettera pubblicata dal Corriere della Sera contiene una lunga difesa personale e professionale. De Gennaro rivendica la propria fedeltà alle istituzioni e respinge le contestazioni che lo avevano coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta. «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scriveva, sostenendo di avere servito lo Stato con onestà e lealtà.

Nel documento affrontava anche la questione dell’hard disk ricercato dagli investigatori, sostenendo che non contenesse segreti, ma materiale relativo a circa quarant’anni della sua vita professionale. Una vicenda che si intreccia con gli accertamenti giudiziari sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D’Amelio.

De Gennaro richiamava inoltre alcuni dei principali incarichi ricoperti nel corso della sua carriera, chiamando in causa diversi esponenti politici che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero potuto testimoniare la sua scarsa disponibilità ad assumere determinate responsabilità istituzionali.

La richiesta dei familiari apre ora una questione delicata: quella del rapporto tra il diritto alla conoscenza di uno scritto che l’autore avrebbe destinato alla pubblicazione, le esigenze investigative e la tutela della corrispondenza privata.

La famiglia non chiede la diffusione indiscriminata di tutto il materiale lasciato da De Gennaro. Al contrario, distingue chiaramente tra il documento pubblico e le lettere personali, per le quali reclama riservatezza assoluta.

Resta dunque l’obiettivo di ottenere che il testo destinato all’opinione pubblica venga conosciuto nella sua completezza, senza che singoli passaggi siano isolati dal contesto.

Una richiesta che assume un significato particolare in una vicenda nella quale la ricostruzione degli ultimi giorni di Gianni De Gennaro, il contenuto dei documenti e gli accertamenti giudiziari continuano a intrecciarsi.