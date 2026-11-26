La svolta dopo 43 anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana. Secondo la rivelazione della trasmissione «Chi l’ha visto?», il Ris dei Carabinieri di Roma avrebbe identificato in Claudio Martufi, ex agente del Sisde, la voce di uno dei misteriosi telefonisti che contattarono la famiglia Orlandi nel 1983. Un particolare inquietante: Martufi fu tra i primi uomini degli apparati investigativi a entrare nell’abitazione della famiglia. La Procura dovrà ora chiarire la portata degli accertamenti

AgenPress. Un nome rimasto nell’ombra per oltre quattro decenni torna improvvisamente al centro del caso di Emanuela Orlandi. Si tratta di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, il servizio segreto civile italiano attivo negli anni Ottanta. Secondo quanto rivelato dalla trasmissione Rai «Chi l’ha visto?», sarebbe sua la voce del misterioso telefonista conosciuto come «Mario», individuata dagli specialisti del Ris dei Carabinieri di Roma attraverso un’analisi fonica.

Una notizia destinata a riaccendere i riflettori su uno dei più grandi misteri italiani. La scomparsa di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983, continua infatti a essere accompagnata da interrogativi, testimonianze contraddittorie, telefonate anonime e piste investigative mai definitivamente chiarite.

La circostanza più delicata riguarda proprio il passato professionale di Martufi: l’ex agente sarebbe stato uno dei primi funzionari a entrare nell’abitazione degli Orlandi dopo la sparizione della ragazza. Un uomo, dunque, che conosceva direttamente l’ambiente familiare e che, secondo la nuova identificazione attribuita al Ris, potrebbe essere collegato anche alle telefonate anonime.

La nuova svolta investigativa nasce da una registrazione audio recuperata durante le perquisizioni effettuate nel 2024 nelle abitazioni di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto nel 2009. Gli investigatori avevano sequestrato numerose audiocassette conservate nella sua abitazione romana e in altri immobili. Tra quel materiale sarebbe emersa una registrazione contenente la voce di uno dei telefonisti che, nei giorni successivi alla scomparsa, avevano contattato la famiglia.

Gli specialisti del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei Carabinieri hanno lavorato sulle tracce vocali, procedendo alle comparazioni necessarie per individuare l’identità dell’interlocutore. Due giorni prima della rivelazione televisiva, l’Arma aveva comunicato di aver trasmesso agli inquirenti significativi elementi convergenti sul profilo di uno dei presunti telefonisti, definendolo un soggetto mai emerso prima in quel ruolo.

Il nome di Claudio Martufi è stato successivamente indicato da «Chi l’ha visto?», che ha attribuito alla propria attività giornalistica la rivelazione dell’identità.

Martufi prestava servizio nel raggruppamento romano del Sisde nei primi anni Ottanta. Il suo nome era già comparso nei lavori della Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. La sua presenza nella vicenda risale proprio alle prime ore successive alla sparizione della quindicenne. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, fu tra i primi uomini degli apparati investigativi a entrare nell’abitazione della famiglia Orlandi, insieme a Giulio Gangi, anch’egli all’epoca collaboratore del Sisde.

Un dettaglio che assume oggi particolare rilevanza alla luce della presunta identificazione vocale. Se confermata dagli accertamenti giudiziari, la circostanza aprirebbe nuovi interrogativi sui rapporti tra gli investigatori dell’epoca, la famiglia Orlandi e le persone che telefonarono presentandosi come intermediari o informatori.

Non significa, naturalmente, che l’identificazione della voce dimostri un coinvolgimento nella scomparsa di Emanuela. Significa però che una figura già presente nelle prime fasi della vicenda torna al centro dell’attenzione investigativa per un ruolo completamente diverso da quello conosciuto finora.

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda l’audizione di Martufi davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. L’ex agente è stato ascoltato il 4 dicembre 2025. In quell’occasione aveva chiesto che la sua testimonianza si svolgesse in forma segreta e senza riprese video, richiesta accolta dalla Commissione. L’audizione, durata circa due ore, non è quindi diventata pubblica nei suoi contenuti più delicati.

Pochi giorni dopo, Martufi era finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per un episodio con il giornalista Massimo Giletti, che lo aveva avvicinato per rivolgergli domande proprio sulla sua testimonianza parlamentare e sui rapporti con Mario Meneguzzi. Anche questi elementi contribuiscono a spiegare perché la nuova rivelazione abbia provocato tanto interesse.

La figura del telefonista anonimo rappresenta da sempre uno degli aspetti più controversi del caso Orlandi. Nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza, la famiglia ricevette diverse telefonate da persone che sostenevano di avere informazioni sulla giovane e sui presunti rapitori. Uno degli interlocutori si presentava con il nome di «Mario». Nelle conversazioni affrontava anche il tema di un conoscente legato alla vendita di prodotti Avon, richiamando una delle circostanze emerse nelle prime ore della vicenda: la proposta di lavoro che Emanuela avrebbe ricevuto poco prima di scomparire. La registrazione recuperata dagli investigatori potrebbe consentire finalmente di attribuire un’identità a una di quelle voci rimaste senza nome per 43 anni. Resta da chiarire quale fosse l’effettiva funzione del telefonista, perché avesse contattato la famiglia e soprattutto quale fosse il suo eventuale rapporto con le persone che stavano seguendo il caso in quelle settimane.

La reazione dei familiari di Emanuela è stata improntata alla prudenza. L’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia, ha dichiarato all’ANSA: «Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la Procura per arrivare all’identificazione». La legale ha aggiunto che la famiglia vuole comprendere la genesi dell’indagine e gli elementi che hanno portato a questa conclusione, sottolineando il dispiacere per aver appreso una notizia tanto delicata attraverso i mezzi di informazione.

Una posizione comprensibile: dopo oltre quattro decenni di attese, piste e ricostruzioni, gli Orlandi chiedono che ogni nuovo elemento venga verificato e inserito in un quadro investigativo solido.

La presunta identificazione di Claudio Martufi potrebbe rappresentare un passaggio importante nella ricostruzione delle telefonate ricevute dalla famiglia dopo la scomparsa di Emanuela. Ma il nome individuato attraverso le comparazioni foniche non risolve automaticamente il mistero. Anzi, apre nuovi interrogativi: perché un ex agente del Sisde avrebbe utilizzato un’identità anonima? Quali informazioni possedeva? Chi conosceva? E quale rapporto esisteva tra le sue eventuali telefonate e le attività investigative in corso?

Sono domande alle quali soltanto gli approfondimenti della Procura potranno dare risposte.

La vicenda di Emanuela Orlandi, scomparsa a soli 15 anni mentre tornava a casa dopo una lezione di musica, continua a restituire nuovi elementi a distanza di 43 anni. Questa volta, però, c’è un nome. Claudio Martufi. Un ex agente dei servizi segreti che, secondo la rivelazione di «Chi l’ha visto?», sarebbe la voce di uno dei misteriosi telefonisti.