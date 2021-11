Afghanistan. 24 milioni di persone in povertà assoluta. Una mamma: “i miei figli cercano cibo porta a porta”

- Advertisement -

AgenPress – Il World Food Programme (WFP) ha affermato che le sue valutazioni mostrano che quasi 24 milioni di persone stanno affrontando la fame estrema, di cui 8,7 milioni in un attuale stato di emergenza.

Il WFP nel suo rapporto dell’8 novembre ha affermato che la combinazione di siccità e tracollo economico ha causato la fame delle famiglie afgane prima del freddo.

Funzionari del WFP in Afghanistan hanno affermato che l’ufficio sta tentando di fornire aiuti umanitari a 24 milioni di afgani in tutto il paese.

“Il WFP ha avviato sforzi per fornire cibo e altri aiuti a 24 milioni di persone entro il 2022. Come mostra la nostra valutazione, la situazione è critica in Afghanistan”, ha affermato Wahidullah Amani, portavoce del WFP in Afghanistan.

Nel frattempo, le famiglie afgane sfollate per vari motivi, inclusa la guerra, si sono lamentate della mancanza di opzioni nei campi profughi di Kabul.

Gul Uzar, madre di sei bambini che vivono in una tenda, ha affermato di non essere in grado di fornire cibo ai suoi figli. “I miei figli cercano cibo porta a porta, quasi tutti i giorni non trovano nulla. Viviamo nella disperazione; è una situazione critica qui”.

Jan Mohammad, uno sfollato, ha dichiarato: “La gente a volte manda cibo per noi, quando non ce lo manda, non abbiamo soldi per comprare cibo”.

I funzionari dell’Emirato islamico hanno affermato che il governo, in collaborazione con le agenzie di supporto, sta lavorando a un piano per prevenire la crisi umanitaria nel Paese.

“Con le agenzie internazionali e il WFP, stiamo pianificando di fermare la crisi economica in corso in Afghanistan”, ha affermato Ahmadullah Wasiq, vice portavoce dell’Emirato Islamico.