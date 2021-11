Afghanistan. Bonino, governo talebano non deve essere riconosciuto a livello internazionale

- Advertisement -

AgenPress – “Io non sono mai contraria al dialogo, ma tra dialogo e legittimazione c’è una bella differenza. Io credo che questo governo dei talebani non debba essere riconosciuto a livello internazionale. Non mi fido per niente e non ho alcuna fiducia nei talebani”.

Lo ha detto la senatrice di +Europa, Emma Bonino, intervenendo a Tg2Post.

“Siamo già in una situazione di caos in città, violenze, esecuzione arbitrarie, ricerca casa per casa dei ‘traditori’, cioè coloro i quali hanno collaborato con le forze occidentali. Non precipitiamoci a riconoscere questo governo. Tra l’altro si parla di Kabul, ma cosa sta accadendo nelle altre province afgane? Io credo che politicamente una cosa che dobbiamo fare è trattenere il riconoscimento del governo talebano come governo legittimo e vedere come si comporta”.