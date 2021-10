Amministrative, Cattaneo (FI): “Quando i candidati vengono scelti da Forza Italia funzionano”

- Advertisement -

AgenPress. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, è intervenuto su Cusano Italia Tv per commentare l’esito del voto delle amministrative.

“Quando i candidati vengono scelti da Forza Italia funzionano –ha affermato Cattaneo-. A parte la battuta, questo significa che quando il centrodestra è a trazione liberale e non sovranista ha più chance di vittoria. A un certo punto molto nel centrodestra hanno pensato che il civismo fosse meglio della politica e allora ci si è industriati a cercare candidati civici anche quando potevano esserci soluzioni politiche più semplici e naturali.

Noi di FI abbiamo tenuto duro sulla linea che se la politica funziona e i candidati sono credibili e per bene possono funzionare, così abbiamo fatto con Occhiuto e in Calabria ha fatto il botto. Spero che i miei alleati di centrodestra abbiano capito la lezione: il centrodestra ha bisogno di un federatore, essere federatori significa che a un certo punto chi ha più voti degli altri sente su di sé la responsabilità di scegliere per tutti, non sempre in una logica di cannibalizzazione del proprio partito a dispetto degli altri”.

Su Roma. “Prendiamo atto che la Raggi ha detto che non appoggerà nessuno al ballottaggio. Noi non cerchiamo il suo appoggio, cerchiamo l’appoggio di chi l’ha votata. Immaginiamo che nel 20% di coloro che hanno votato la Raggi ci sia un sentimento di essere contro il vecchio sistema di potere della sinistra che aveva imbrigliato la Capitale. Il profilo di Michetti può presentare un rinnovamento rispetto al sistema di potere che porta Gualtieri”.