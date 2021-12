Attentato Kabul. Del Mastro (Fdi), Conte vuole dialogare con i talebani? “Raglio d’asino non sale al cielo”

- Advertisement -

AgenPress – “Clamoroso fallimento della diplomazia pentastellata: due giorni fa in audizione alla Commissione Esteri Di Maio annunciava, trionfante ed inconsapevole, maggiori fondi per la cooperazione internazionale in Afghanistan, oggi, come risposta, il primo attentato contro le forze occidentali”.

Lo dichiara Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia. Sono i gesti distensivi di cui parlava quello scienziato della politica internazionale di ‘Giuseppi’? Si impieghi ogni risorsa per garantire la massima sicurezza ai nostri militari impegnati nella difficile operazione di recupero dei collaboratori afghani prima di pensare a spendere un solo euro in cooperazione con i talebani.

“Per Giuseppe Conte è necessario dialogare con i talebani per ‘superare le severe regole della sharia’. Severe o disumane? Ci fa o ci è? Proviamo con i sottotitoli. Di fonte alla sue stupidate una severa, ma saggia, regola occidentale è: ‘raglio d’asino non sale al cielo’. La sharia, con le sue leggi disumane, prevede le mutilazioni: speriamo non riguardino anche la lingua per le stupidaggini. In ogni caso è prudente per Giuseppi rimanere in Italia a ragliare, piuttosto che andare a Kabul a scoprire le regole della sharia di fronte ai ragli d’asino”.