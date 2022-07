Berlusconi: “Dalle elezioni uscirà una maggioranza chiara di centro-destra”

- Advertisement -

AgenPress. Dalle elezioni uscirà una maggioranza chiara di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere rigorosamente atlantista e europeista, liberale e cristiano. I nostri alleati si aspettano credibilità e stabilità.

Saremo noi a garantirla, badando a non disperdere quanto di buono c’è stato nell’esperienza del governo Draghi – ed è molto, anche per merito nostro – e a continuarne l’opera, imprimendo una svolta liberale all’azione di Governo per accelerare lo sviluppo.

E’ quanto dichiara Silvio Berlusconi con un post sulla sua pagina Fb.