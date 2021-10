Berlusconi, senza di noi non esisterebbe il centro destra. Draghi fino al 2023. Quirinale? Non ne parlo

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Senza noi e le nostre idee non esisterebbe un centro-destra vincente e di governo né nelle città, né a livello nazionale”.

Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Mattino’. Sulla selezione dei candidati, afferma che “il vero problema è che non volendo candidare politici di professione è sempre più difficile trovare esponenti qualificati della società civile disposti a lasciare il loro lavoro per scendere in campo in politica. Questa è una conseguenza diretta dell’impopolarità della politica, della sfiducia nella possibilità”. Ma, “siamo riusciti a selezionare buoni candidati”.

“Dalle amministrative non mi aspetto altro, se non di veder premiato il modello di buongoverno del centro-destra non bisogna considerare le amministrative come se fossero un grande sondaggio sugli equilibri politici nazionali”.

Per Silvio Berlusconi il governo Draghi deve durare fino al 2023. “Abbiamo detto con chiarezza assoluta che fino a quando saremo al governo non ci sarà alcuna nuova tassa sulla casa. Del resto, con il presidente Draghi la collaborazione è ottima e i risultati sono positivi. Come ha detto lo stesso Draghi la ripresa in atto esclude ogni necessità di ricorrere a nuova tassazione. Proprio questo dimostra la necessità assoluta di continuare su questa strada senza interruzioni fino al 2023”.

Berlusconi non vuole parlare del Quirinale “fino al giorno in cui il Presidente Mattarella non avrà esaurito il suo mandato”. Cosa risponde a chi lo dà in corsa per il Quirinale? “Che non parlo di Quirinale e non me ne occupo fino al giorno in cui il Presidente Mattarella non avrà esaurito il suo mandato”.