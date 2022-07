Brunetta accusa Berlusconi di aver perso lucidità e umanità. “Hai perso l’occasione di lasciare una nobile eredità”

- Advertisement -

AgenPress – “Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”.

Così il ministro uscente per la Pubblica amministrazione dopo aver lasciato Forza Italia per il mancato voto di fiducia al governo Draghi, in una intervista a La Stampa.

Per il ministro, “sono degli irresponsabili coloro che non hanno votato la fiducia al presidente del Consiglio, anteponendo l’interesse di parte all’interesse del Paese”.

Per Brunetta “Berlusconi ha perso lucidità ed umanità”, e per “il centrodestra e per l’Italia non c’è alcun futuro nelle tentazioni tardo provinciali del sovranismo, che vagheggia un’infantile egemonia nazionale”.

Berlusconi accusa lui e Gelmini di irriconoscenza e dice che chi lascia Forza Italia non avrà futuro. “Caro presidente Berlusconi”, replica Brunetta, “continuo a volerti bene, ma tu hai sprecato una grande occasione, quella di lasciare una nobile eredità all’Italia”. “Peccato che concludi col rancore e con battute che fanno male soprattutto a te”.