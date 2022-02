Cangemi (PCI): ignobile mistificazione ministeriale della storia, Bianchi si dimetta

- Advertisement -

AgenPress. Dopo la vergognosa circolare del ministero in occasione del giorno del ricordo sono necessarie le dimissioni del ministro Bianchi, non solo del suo collaboratore firmatario dell’incredibile documento – ha dichiarato Luca Cangemi, responsabile nazionale Scuola del PCI.

È chiara la responsabilità politica del titolare del dicastero rispetto all’atto ma è anche evidente l’assonanza di quella circolare con l’impostazione vergognosa complessiva che il ministero ha dato alla celebrazione dell’appuntamento, come abbiamo più volte denunciato.

Una impostazione tesa a mistificare la storia secondo i parametri di un volgare revisionismo.

Questo gravissimo episodio deve anche aprire una discussione per abrogare la legge stessa d’ istituzione del giorno del ricordo. Una legge sbagliata nello spirito e nella lettera, che già nella collocazione temporale rispetto alla Giornata della Memoria tende a produrre evidenti elementi di pericolosa distorsione. In questi anni abbiamo combattuto, spesso nell’isolamento, questa giornata, oggi appare chiara la sua pericolosità per la coscienza civile del paese. È tempo che tutti dimostrino coerenza. – ha concluso Cangemi.