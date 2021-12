Cecchetti (Lega): “Italia allo sbando per colpa del Ministro Lamorgese: Il Pd che la difende non vede la realtà”

- Advertisement -

AgenPress. Il PD dimostra di essere veramente staccato dalla realtà quotidiana se riesce a difendere il pessimo lavoro del pessimo ministro Lamorgese. Ma dove vivono i Letta o i Mirabelli?



È sotto gli occhi di tutti che l’Italia è allo sbando nell’ordine pubblico: oltre 30mila clandestini sbarcati nei porti siciliani con gli hotspot al collasso, i tanti rave party abusivi, baby gang urbane che rapinano e accoltellano, concerti abusivi che si tengono nelle piazze principali come se nulla fosse. Poi però il problema per il PD sono i green pass per andare al ristorante…La Lamorgese è indifendibile, il PD torni sulla Terra.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.