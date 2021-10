Centrodestra. Tajani. Nessuna sconfitta. Replica a Letta. Berlusconi assente? E’ il grande federatore, vivo e vegeto

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Rispetto ai numeri delle Amministrative “non dico certo che sono tutte rose e fiori, ma Forza Italia sta tenendo. Bisogna tenere conto che abbiamo fatto campagna elettorale praticamente senza Berlusconi. Ma esistono molti elementi per dire che possiamo essere più che soddisfatti”.

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, secondo il quale, il partito creato da Silvio Berlusconi resta centrale sia negli equilibri del centrodestra, sia “per vincere come coalizione nel 2023. Forza Italia comunque sarà centrale anche alle prossime elezioni politiche”.

Tajani ritiene non ci sia stata “nessuna sconfitta del centrodestra, si poteva fare di più, certamente, ma per il momento mi godo il risultato straordinario della Calabria”.

Nella scelta dei candidati del centrodestra “di sicuro ci voleva più coinvolgimento, più discussione, avevamo proposto anche altri candidati, l’ipotesi di Albertini per Milano non si è realizzata, Bernardo è una persona eccellente, un medico bravissimo ma non ha avuto il tempo di farsi conoscere, è stato scelto appena un mese prima, si poteva certamente fare meglio”. Ora “partiamo dalle ultime scelte fatte da Berlusconi per queste elezioni. Sia a Trieste che in Calabria ha visto molto più lungo di altri”.

Tajani risponde anche a Letta, che ha parlato dell’assenza nel centrodestra di Berlusconi come federatore: “Il nostro presidente è vivo e vegeto ed è pronto a ritornare al centro della scena. È ancora il grande federatore che ci ha portato a risultati straordinari”. In ogni modo “la storia ci insegna che questo tipo di elezioni non hanno nulla a che fare con il voto nazionale, certo esiste il voto di opinione ma qui è minoritario”.