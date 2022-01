Centrodestra, Zanni/Campomenosi (Lega), bene proposta Salvini, nuovo contenitore senza traditori né personalismi

- Advertisement -

AgenPress. “Ripensare il centrodestra partendo da un nuovo contenitore politico per essere ancora più incisivi e dare risposte concrete ed efficaci ai tanti italiani che non si riconoscono nelle politiche della sinistra.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha oggi indicato la strada giusta da intraprendere, una federazione in cui ospitare tutte le differenti anime dello schieramento e trovare la sintesi per perseguire lo stesso obiettivo politico, senza trasformisti, traditori e micro partiti dell’ultima ora che antepongano personalismi al bene del Paese.

Il Partito Repubblicano americano, con il quale vantiamo un lungo e leale rapporto di amicizia, è un modello. Nelle prossime settimane una nutrita delegazione di europarlamentari Lega sarà al Cpac 2022, punto di riferimento della galassia dei repubblicani Usa, per condividere esperienze, idee e best practice. Salvini ha tracciato la rotta, un’opportunità unica per cambiare il centrodestra e l’Italia. Noi ci siamo”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.