Colletti (ALT): Su contributo unificato norma incostituzionale. Giustizia non è solo per ricchi

- Advertisement -

AgenPress. “La norma contenuta nell’articolo 192 del ddl di Bilancio, che prevede il pagamento anticipato del contributo unificato per iscrivere la causa civile al ruolo, pena la nullità del ricorso è illegittima, come già attestato da una sentenza della Corte Costituzionale”.

Lo afferma Andrea Colletti, deputato di Alternativa e membro della commissione Giustizia di Montecitorio.

- Advertisement -

“Secondo i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Roma, Milano e Napoli – aggiunge – costituirebbe un gravissimo vulnus alla giurisdizione e ai diritti del cittadino, ma ovviamente questo ai presunti migliori importa poco. Anzi, è proprio nel loro interesse, visto che stanno comprimendo e cancellando uno dopo l’altro tutti i diritti dei cittadini italiani”.

“Così – conclude Colletti – dopo l’approvazione della riforma Cartabia, che ha già inferto un colpo mortale alla giustizia italiana, il governo, con la complicità della maggioranza che lo sostiene, vuole demolire l’uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini, enunciata dalla Costituzione all’articolo 3, e ripristinare un concetto di giustizia feudale, accessibile solo a chi è ricco perché per loro la legge non è uguale per tutti”.