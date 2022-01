Comunali. Alle ore 19 affluenza al 35%. Urne aperte fino alle 23, domani dalle ore 7 alle 15

- Advertisement -

AgenPress – Alle ore 19 quando sono noti i dati relativi a 794 comuni sui 1.153 raccolti dal Viminale, l’affluenza si attesta al 35,32%. Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 46%, ma si votò in un solo giorno.

Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15.