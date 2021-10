Comunali. Berlusconi, centrodestra unito, illazioni di certa stampa non sono fondate

- Advertisement -

AgenPress – Il centrodestra è sicuramente unito e c’è anche affetto tra i leader. Tutte queste illazioni di certa parte della stampa su divisioni interne non sono fondate”

Lo ha detto l’ex premier Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto al termine del voto per le comunali se il centrodestra è unito. Poi alla domanda chi sarà leader della coalizione tra Meloni e Salvini ha aggiunto: “Anche questo è un argomento che vedremo. C’è una regola nel centrodestra che dice che saranno i voti a determinare chi avrà la precedenza nella responsabilità”.

Un nuovo Popolo delle Libertà per il centrodestra? “Si perché no, voi sapete che il Pdl non è finito per ragioni obiettive, ma è finito per il tradimento di uno dei componenti”, ha detto ancora.

“La federazione con Salvini non l’abbiamo messo da parte. Abbiamo soltanto precisato con la Lega che occorrerebbe fare un accordo che comprendesse anche Fratelli d’Italia. Quindi dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande”.