Covid. Salvini, la Lega è per volontà vaccinale. Se viene imposto, lo Stato deve risarcire eventuali danni

AgenPress – “La Lega è, era e sempre rimarrà per la volontà vaccinale, siamo contro ogni tipo di obbligo. L’obbligo tout court a stasera, 3 agosto 2021, esiste in tre paesi del mondo: Tagikistan, Turkmenistan e Indonesia e con tutto il rispetto per i popoli, non penso siano modelli democratici da seguire. La gente sta scegliendo, sta valutando, io ho scelto liberamente di vaccinarmi”. L’ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini intervistato a ‘Itaca 20.21’ a Formello.

“Mio figlio in questi minuti sta andando a vaccinarsi a Milano non perché convinto, ma perché la settimana prossima ha gli allenamenti di calcio e dovrebbe fare tre tamponi a settimana per un costo di 30 euro a tampone. Io non voglio un’Italia per ricchi e una per poveri, dove i primi possono scegliere. Se lo Stato mi impone una cosa, deve darmi gli elementi per andare avanti”.

“L’abbiamo proposto in commissione e ce l’hanno bocciato ma lo riproporremo in Aula: se tu Stato, non dico mi imponi ma fai di tutto per portarmi a vaccinare, io dico: ‘Bene, ma se ci sono dei danni conseguenti, mi risarcisci tu che mi sta portando a fare questa scelta’. Non può essere sulla pelle dei cittadini la conseguenza”.