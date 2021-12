Covid. Speranza: più vaccini per evitare nuove restrizioni. Se necessario obbligo non ci fermeremo

- Advertisement -

AgenPress – “O si rafforza ancora la campagna vaccinale, o si è costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare misure del passato”.

Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, in una intervista al Corriere della Sera sulla necessità di controllare la diffusione del virus anche per evitare di dover immaginare nuove chiusure. E sull’ ipotesi obbligo vaccinale, dice che “se difesa del diritto alla salute e necessità di evitare nuove privazioni di libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo”.

“L’obbligo – ribadisce al Corriere della Sera – non è una scelta già determinata e certa, ma uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura. Il governo terrà conto del quadro epidemiologico e delle ospedalizzazioni, con particolare attenzione alle terapie intensive e al numero dei decessi, la cosa più drammatica”.

“I Paesi più ricchi e forti – ricorda il ministro – si fanno carico di costruire una campagna di vaccinazione estesa a tutte le nazioni. Nessuno si salva da solo e il vaccino è l’arma che abbiamo”.