Ddl Zan. Letta non vuole discutere con la Lega. Replica, pensi alle persone non alle bandiere

- Advertisement -

- Advertisement -

Agenpress – il Pd “vuole discutere con persone che hanno una sola faccia. Non trovo sia serio appoggiare le iniziative anti-Lgbtqi+ di Orbàn in Europa e poi disinvoltamente proporsi per una trattativa a difesa di quella comunità a livello italiano”.

Lo dice Enrico Letta riguardo al ddl Zan. Se Salvini vuole “confrontarsi con noi sulla Zan rinneghi pubblicamente le norme anti-Lgbtqi+ approvate in Ungheria”.

A Letta replica il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a palazzo Madama.

“Posso capire che Letta non valorizzi lo sforzo fatto per aprire una riflessione sul ddl Zan e sugli articoli problematici, segnalati da tutti, Santa sede compresa. Non posso tollerare che manchi di rispetto verso il parlamento e le sue istituzioni, proprio mentre si candida per un seggio alla camera. Altro che scantinati! La democrazia funziona perché ci sono regole da seguire e organi istituiti per lavorare. La smetta di inventarsi delle scuse, risponda agli appelli e dimostri di essere interessato alle persone, non alle bandiere”.