De Lorenzis (M5S): “La libera circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è stato un errore dovuto alla fretta”

AgenPress. Diego De Lorenzis, deputato del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Secondo il nuovo codice della strada i monopattini possono circolare anche su strade statali e provinciali. “Come molte volte accade la fretta è cattiva consigliera –ha affermato De Lorenzis-. Nella fase di conversione del decreto si è dovuto discutere di tanti temi cercando di trovare una sintesi con tante forze politiche eterogenee, nella fretta credo che sia stata commessa una svista. Al primo provvedimento utile questa norma verrà corretta e verrà ripristinato il divieto di circolare in ambito extraurbano per i monopattini dove non sia prevista una sede separata come una pista ciclabile”.

Niente obbligo di assicurazione per monopattini. “Noi riteniamo che l’obbligo di assicurazione sarebbe un disincentivo. L’assicurazione non avrebbe cambiato le sorti degli incidenti che hanno visto coinvolti i monopattini. Il focus è sbagliato perché nella maggior parte di questi incidenti chi guidava il monopattino è una vittima dell’incidente. Bisognerebbe semmai riflettere su come ridurre la velocità dei veicoli più veloci e più pesanti”.