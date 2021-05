Decreto sostegni bis, Roberto Caon (FI): “Il miglior sostegno è la riapertura”

AgenPress. «Finalmente non pochi soldi a pioggia che finiscono per essere una presa in giro, più che un aiuto, ma un vero piano di ripresa per consentire al mondo produttivo italiano di ripartire davvero».

È quanto dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia, sul Decreto sostegni bis, presentato oggi pomeriggio dal premier Mario Draghi e dal ministro dell’Economia, Daniele Franco.

«Accanto alle risorse messe sul tavolo — prosegue Caon — c’è un cambio di passo notevole. Si punta finalmente in maniera chiara alla ripresa “viva”.

Per citare il Presidente del Consiglio, “il miglior sostegno è la riapertura” e la miglior garanzia sulla riapertura sono i vaccini. Bene, inoltre, che si utilizzi il parametro dell’utile e non solo quello del fatturato per assegnare i sostegni. Moltissime aziende hanno avuto pesanti conseguenze per i criteri adottati dal governo precedente. Evidentemente — è la conclusione — avere un premier che sa fare di conto e che conosce i meccanismi del bilancio d’impresa, fa la differenza».