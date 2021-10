Elezioni. Alle 23 affluenza del 41,65%. Oggi seggi aperti fino alle 15

- Advertisement -

AgenPress – Il dato complessivo dei votanti alle 23 di ieri rilevato dal Viminale per le elezioni comunali è del 41,65%. Nel 2016 – quando si votava in un solo giorno – era stato del 61,49%. Italiani alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria.

Alle regionali in Calabria l’affluenza è stata del 30,87% degli aventi diritto. Nel gennaio 2020, alla stessa ora, aveva votato il 44,43% ma in quella occasione si trattava del dato definitivo visto che si votava in un solo giorno. La provincia in cui si è votato di più si conferma quella di Catanzaro con il 33,39% (un anno fa 46,79%).

A seguire le province di Cosenza e Reggio Calabria, con il 31,04% (nel 2020 rispettivamente 44,14 e 45,40%),Vibo Valentia (27,89 contro 41,35%) e Crotone (27,16 contro 37,81%).