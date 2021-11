Elezioni. Palamara: grande affetto dal territorio. Aprirò segreteria permanente per contatto diretto con elettori

- Advertisement -

AgenPress. Questa prima esperienza di campagna elettorale coi cittadini mi sta dando moltissimo. E spero nel mio piccolo di essere riuscito in queste tre intense settimane a portare il mio contribuito anche a loro.

Continuerò a portare la mia esperienza porta a porta nel territorio per rappresentare i cittadini, ascoltare le loro necessità, le loro ansie, e farmi portavoce delle loro aspettative e a interagire con tutti coloro che – indipendentemente dai partiti che voteranno alle elezioni amministrative – sapranno costruire con me un percorso per fare in modo che il collegio di Primavalle, – da Casetta Mattei a Corviale, da Monte Spaccato a Boccea, da Gianicolense, a Bravetta a Pisana, da Trionfale a Casalotti all’Aurelio – sia e rimanga centrale nel dibattito politico italiano.

- Advertisement -

Perché la giustizia va declinata. Dalla giustizia sociale ai temi del carceri alla riforma della giustizia a partire dalla problematica della carcerazione preventiva. Un’esperienza entusiasmante. Se verrò eletto come spero, rimarrò sul collegio, aprendo una segreteria permanente come si faceva ai tempi in cui i rappresentanti rimanevano a contatto coi loro elettori.