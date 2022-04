Eliseo 2022. Renzi, “se vince Macron, cambia l’Europa. Se perde, finisce l’Europa”

- Advertisement -

AgenPress – In Francia “il malcontento c’è. Ed è forte soprattutto sui temi quotidiani, a cominciare dal potere d’acquisto. Si ripete ciò che è accaduto nel 2018 da noi: Le Pen assomiglia a Salvini, Mélenchon ai grillini. Fortunatamente il ballottaggio permette ai cittadini di decidere. E io spero nel buon senso dei cugini d’Oltralpe”.

Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a Repubblica augurandosi la vittoria di Emmanuel Macron. “lo spero per la Francia, ma soprattutto per l’Europa e per i nostri figli. Se vince Macron, cambia l’Europa. Se perde, finisce l’Europa”.

- Advertisement -

Macron “è stato bravissimo. A differenza di Sarkozy e Hollande può fare il bis. E soprattutto bisogna smetterla di scambiare la competenza con l’élite. Essere capaci non significa esserne parte: significa saper fare le cose. Cosa che ai populisti spesso non riesce”.

In Italia Salvini e Meloni si sono divisi su Le Pen e “mi sembra siano divisi su tutto. Ma al momento opportuno faranno l’accordo: il tratto distintivo dei giovani populisti è che per raggiungere il potere fanno di tutto”.