Eutanasia: “Anche il PD aderisca al Referendum”

AgenPress. “Come Radicali Italiani aderiamo convintamente alla campagna referendaria per l’eutanasia legale. Anche perchè con Marco Cappato e l’associazione Coscioni conduciamo questa battaglia dal 2013 e insieme abbiamo depositato la proposta di legge di iniziativa popolare mai discussa in Parlamento”, lo ha dichiarato Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani durante il suo intervento oggi a largo Argentina per il lancio della raccolta firme con il comitato promotore.

“L’immobilismo delle istituzioni – ha continuato – è stato tra i motivi principali che ci ha portato a depositare il quesito referendario. Ora il cittadino potrà decidere: da tradizione democratica mettiamo al centro la sua scelta come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo. Per raccogliere le 500mila firme necessarie a indire il referendum sarà estremamente importante il ruolo dell’informazione, come successe nel 2004 per il referendum sulla fecondazione assistita.

Mi auguro che i media vogliano approfondire il tema del diritto a una fine dignitosa e le storie tutte diverse di tante persone che soffrono. Rivolgo infine un appello al segretario dem Enrico Letta affinché dia un segnale nella direzione giusta e porti il Pd ad aderire alla campagna referendaria”, conclude.