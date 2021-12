Evento nazionale per la riforma legislativa della tutela animale

- Advertisement -

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE: DONATELLA RETTORE, MASSIMO WERTMULLER, EDOARDO STOPPA

AgenPress. La proposta di modifica dell’art. 9 della Costituzione, Disegno di Legge 1203, di iniziativa del Senatore Perilli, prevede che sia aggiunto il seguente comma: “La Repubblica tutela l’ambiente e l’eco-sistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni”.

- Advertisement -

Il nostro Codice Civile in chiave animalista, fermo al 1942, non riconosce agli animali alcun tipo di emozione, sentimento, non li riconosce esseri viventi e senzienti quali sono, trattandoli tutti indistintamente come “res”, “beni mobili”, “cose”, “oggetti” in mano all’essere umano ego-centrato.

Al Trattato Europeo di Lisbona (art.13 TFUE), in cui viene riconosciuta agli animali soggettività, hanno aderito molti paesi europei, ma l’Italia etica e realmente civile è ancora in attesa che ci sia la riforma nel nostro paese e quindi l’omologazione al trattato

europeo da parte di chi fa orecchie da mercante per interessi personali e finanziari, speculando sulle vite degli indifesi.

Randagismo, canili lager, allevamenti intensivi, vivisezione, maltrattamenti

impuniti, spese veterinarie e farmaceutiche impossibili da sostenere per molte famiglie, colonie feline abbandonate, accattonaggio con animali e tratta di questi sotto gli occhi di tutti, caccia legalizzata e bracconaggio, i soldi per la prevenzione, la sterilizzazione degli animali sul territorio nazionale, la cura, finiscono nelle tasche di molti Comuni e Regioni.

- Advertisement -

La Task Force Animalista, Associazione Culturale nata per curare la parte legislativa della tutela degli animali e dell’ambiente, con l’aiuto dell’Avvocato Daniela Russo e dell’Avvocato Nicola Tamola del Foro di Milano, Presieduta da Carolina Sala, Filosofa della Scienza, che sostiene che “senza etica ed empatia non c’è civiltà”, con la coorganizzazione del Partito Animalista Italiano, del Coordinamento Animalista, di Gaia Animali e Ambiente di Edgar Meyer accompagnata dall’Avv. Tiziano Buzzolani, Alpha Educatori di Strada ODV, Animalisti Italiani, Animalisti Genovesi, Oipa Genova, Origine Animale, Fronte Animalista,

Associazione Zampette Felici, Meta Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, AVI Associazione OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, AVI Associazione Vegani Internazionale, Animalisti ETS, Iene Vegane, Associazione CA.TE.RI.NA, Associazione Culturale Varese, LAV Milano, LAC Padova, Parma Etica Festival, Oipa Parma, F.I.B.A – Federazione Italiana Benessere Animale di Gianluca Comazzi, LAV Roma, Confconsumatori Varese e Provincia, Anpana Sez. Territoriale di Milano, LEAL Lega Antivivisezionista, testimonial d’eccezione Donatella Rettore, Massimo Wertmuller, Edoardo Stoppa, supportati da RadioVeg.it e cittadini coraggiosi come l’ammirevole Avv. Camilla Cusumano che, a Padova, organizza presidio, l’Editore di guidacitta4zampe.it Domenico Chiericozzi che organizza a Rimini, invita tutta la Nazione ad unirsi in presenza in tutte le città Italiane che hanno aderito alla richiesta di sensibilizzazione per la RIFORMA DEL CODICE CIVILE IN CHIAVE ANIMALISTA, Libro Terzo sulla Proprietà e Libro Primo sulla Persona e la Famiglia. Riconoscimento di tutti gli animali come esseri senzienti, in grado

di provare gioia, dolore, emozioni, affezioni, ed esseri viventi quali sono. Riconoscimento degli animali d’affezione come parti integranti delle nostre FAMIGLIE, compresi quelli da cortile a cui siamo affezionati, soggetti giuridici.

La riforma della base di un codice che, attualmente, non è etico quindi non civile, per ottenere che ci siano nel penale realmente pene severe per chi maltratta esseri indifesi, spese mutuabili veterinarie e chiusura degli allevamenti intensivi, fonti di dolore e pandemie, responsabilizzazione di Comuni e Regioni per la tutela di colonie feline, permettendo ai volontari che se ne occupano di tutelarle al meglio con tesserini rilasciati dai Comuni stessi, contro randagismo e canili lager, divieto accattonaggio con tratta di animali e loro sfruttamento, metodi alternativi alla sperimentazione animale, abolizione della caccia e del bracconaggio, degli allevamenti da pelliccia, fonte di zoonosi, divieto di utilizzo animali nei circhi, sarebbero i primi traguardi da raggiungere.

Una raccolta firme per la Riforma del Codice Civile è già stata avviata, volta a sensibilizzare il Legislatore che, al più presto, si muova in questa direzione e si potrà nuovamente firmare in tutte le piazze in cui si svolgerà l’evento. Sarà possibile inoltre, in alcune piazze, il 18 settembre proseguire con la raccolta firme per il Referendum promosso dal Comitato Sì Aboliamo la Caccia, che ricordiamo procede anche nei Comuni d’appartenenza. Alla manifestazione di Milano presenzieranno alcuni membri del Partito dei Verdi come Francesco Fortinguerra, esponenti dei Cinque Stelle come il Consigliere Regionale Luigi Piccirillo, membri della Lega come l’Avvocato Gianluca Lanza, esponente del Municipio 1, il Consigliere Comunale Gabriele Luigi Abbiati e nomi di spicco del giornalismo come Marco Francioso e, soprattutto, il Partito Animalista di cui Presidente è Cristiano Ceriello, il Partito

Gay LGBT al completo, Solidale, Ambientalista, Liberale, con il candidato Sindaco, Avv. Mauro Festa, particolarmente sensibile alle tematiche animaliste, innalzeranno un unico grido che si alzerà da tutta la Nazione: “RIFORMA DEL CODICE CIVILE, ANIMALI SOGGETTI NON OGGETTI”.

Avvocati che hanno a cuore la legislazione per la tutela animale, Associazioni unite per la causa comune, membri di Partiti che perdono interessi di fazione in nome dell’amore per gli animali, personaggi dello spettacolo e cittadini uniti per un Codice Etico. Si ringrazia il Dott. in Giurisprudenza Marco Valerio Squarcetta per il prezioso aiuto, la Digos di Milano, il Commissario Caiazza della Polizia Locale, il Canile Sanitario di Milano, sempre attenti alla tutela animale e preziosi collaboratori. Qualcuno sceglierà di manifestare, come a Cava De’ Tirreni in Campania, accompagnandosi con cartelli, animali e oggetti, con il silenzio che, a volte, fa più rumore.

Link evento Facebook: https://fb.me/e/TuhLTugs

• VENETO: Padova PRESIDIO c/o Piazza Antenore

• LOMBARDIA: Milano MANIFESTAZIONE c/o Palazzo di Giustizia L. go Biagi / P.zza San Babila;

Varese SIT-IN c/o Piazza Carducci

• LIGURIA: Genova PRESIDIO c/o Via XX Settembre/Via Porta d’Archi;

La Spezia PRESIDIO c/o Piazza Beverini

• EMILIA-ROMAGNA: Parma PRESIDIO c/o Piazza della Pace;

Forlì PRESIDIO c/o Piazza Saffi;

Rimini SIT-IN c/o Bagno 81 Rimini Dog No Problem

• TOSCANA: Firenze PRESIDIO c/o Piazza della Repubblica

• LAZIO: Roma PRESIDIO c/o Piazza del Popolo

• CALABRIA: Lamezia Terme PRESIDIO c/o Corso Numistrano

• CAMPANIA: Cava De’Tirreni MANIFESTAZIONE c/o Corso Mazzini / Corso Umberto I / Piazza Abbro

• SICILIA: Catania PRESIDIO c/o Via Etnea angolo Via Prefettura; Messina PRESIDIO c/o Piazza Cairoli