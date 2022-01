Forciniti-Trano (Alt): Assunzioni Antitrust con emendamento approvato al buio. E’ questa la trasparenza?

- Advertisement -

AgenPress. “Approvare una proposta di legge che ha l’obiettivo di rendere più trasparenti i rapporti con i portatori di interesse, e tenere all’oscuro i deputati delle modifiche che gli si chiede di votare. È questa la trasparenza?”.

Lo affermano i deputati di Alternativa Francesco Forciniti e Raffaele Trano, commentando l’approvazione di un emendamento alla pdl Lobby che da il via libera all’assunzione di un massimo di 30 nuove unità all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

- Advertisement -

“L’onere di questo aumento dell’organico dell’Agcm– spiegano i due deputati – sarà a carico del contributo che la stessa Antitrust già riceve per il proprio funzionamento dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro”.

“L’emendamento – aggiungono Forciniti e Trano – è stato votato dai deputati sulla fiducia visto che non faceva parte del fascicolo delle proposte emendative distribuito ai presenti in Aula. Persino dopo il voto nessuno era a conoscenza del contenuto di questa proposta che scaturisce dal recepimento di una condizione posta dalla commissione Bilancio in un parere approvato stamane in una riunione convocata in tutta fretta poco prima della convocazione dell’Assemblea.

Oltre a essere del tutto irrituale che la commissione Bilancio proponga emendamenti a un testo sul quale dovrebbe esprimere solo pareri sulle coperture finanziarie, è la modalità con cui l’operazione è stata portata a compimento a lasciare interdetti: quello dei ladri che si intrufolano nelle case nel silenzio della notte”.

- Advertisement -

“L’adeguamento della pianta organica dovrebbe teoricamente servire a far fronte alle nuove competenze attribuite all’Agcm, come la tenuta dell’inutile Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi al quale non è necessario essere iscritti per svolgere attività di lobbing senza incorrere in sanzioni”, sottolineano ancora i due esponenti di Alternativa che concludono:

“Si tratta dell’ennesimo capolavoro di questi ladri di polli che si definiscono i Migliori: la sottrazione di altro denaro alle società di capitale per pagare le assunzioni di amici degli amici”.