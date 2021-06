G7. Draghi, esamineremo con attenzione memorandum Via della Seta della Cina

- Advertisement -

AgenPress – “Non è stato mai menzionato” il tema dell’adesione dell’Italia alla Via della seta lanciata dalla Cina. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7. “Per quanto riguarda l’atto specifico, lo esamineremo con attenzione”.

Per quanto riguarda i rapporti con la Cina un “pilastro” è “essere franchi: l’ho già detto in altre occasioni, bisogna essere franchi sulle cose che non condividiamo. Biden a un certo punto ha detto che il silenzio è complicità”, ha aggiunto.

“Si è parlato di divisioni tra il presidente americano e l’Italia e la Germania. Il comunicato riflette perfettamente la posizione nostra in particolare rispetto alla Cina” a partire dall’idea di “cooperare ma essere franchi sulle cose che non condividiamo e accettiamo. Cooperazione, competizione e franchezza”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Al G7 non si è imboccata “una strada particolarmente dura verso la Cina, perché dobbiamo cooperare. Dobbiamo farlo in vista del G20, della lotta ai cambiamenti climatici, della ricostruzione del mondo dopo la pandemia. Ma lo faremo in maniera franca, dicendo qual è la nostra visione del mondo”.