Governo. Tajani (FI), deve ripartire con grande determinazione. Basta con liti e bracci di ferro

- Advertisement -

AgenPress – “Un centrodestra di governo non deve preoccuparsi delle percentuali dei sondaggi se un partito è più forte di un altro, ma deve dare un prospettiva al Paese, cosa vogliamo fare per l’innovazione, la ricerca, cosa proponiamo ai giovani”.

Così a Skytg24 il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il centrodestra non è un monolite, è diversificato ma noi governiamo la stragrande maggioranza del Paese, c’è un sentimento di centrodestra nel Paese ma deve essere un centrodestra di governo credibile”.

- Advertisement -

“Il governo deve ripartire con grande determinazione. Basta con liti, bracci di ferro all’interno, non servono. Gli italiani ci chiedono di essere seri, credibili, affidabili e di cercare soluzioni” ha aggiunto.

“La prima emergenza che abbiamo di fronte è quella sanitaria, stiamo vincendo e bene sabbiamo fatto a dar vita a un governo di unità nazionale ma la guerra continua. Credo che ancora per un mese dobbiamo essere molto fermi nel contrastare il coronavirus e poi prepararci al rilancio del Paese, puntando sul Pnrr. Dobbiamo fare ancora di più”.

E sulla legge elettorale, per Tajani non è “una priorità. La legge attuale non è la perfezione, ma ha già grande quota di proporzionale perché la maggioranza dei parlamentari sono eletti con il sistema proporzionale e una minoranza con il maggioritario. Credo che la priorità sia il lavoro, la salute e la realizzazione del Pnrr sennò i soldi europei non arrivano”.