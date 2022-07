Governo. Tajani (FI), maggioranza rimanga fino alla fine. Se c’è crisi si torna al voto. Non ci sono altri governi”

- Advertisement -

AgenPress – “La maggioranza che sostiene il governo Draghi deve restare questa fino al termine della legislatura, se c’è una crisi e qualcuno esce si va a votare”.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se l’esecutivo Draghi possa proseguire anche con l’eventuale uscita di M5S o Lega. “Questo è l’ultimo governo possibile, non ci sono altri governi dopo questo”.

- Advertisement -

Sulla modifica della legge elettorale per tornare al proporzionale, Tajani afferma: “Non è certo una priorità degli italiani e non ci sono i tempi. Il Pd si muove sulla legge elettorale perché sa che perde le elezioni, ma noi dobbiamo pensare agli interessi degli italiani e non a quelli del Pd”. Quanto ai provvedimenti su Ius Scholae e legalizzazione della cannabis,per Tajani “il testo dello Ius Scholae non va bene, noi abbiamo chiesto 5 più 3, ciclo scolastico completo. Questo testo non lo votiamo. E sulla cannabis non se ne parla nemmeno”.