Green pass obbligatorio da ottobre per dipendenti pubblici, ristorazione, palestre, trasporto pubblico

AgenPress– L’obiettivo del governo è quello di estendere l’uso del green pass, convincendo così sempre più persone a vaccinarsi contro il Covid. L’obbligo potrebbe riguardare i dipendenti statali, le persone che lavorano nei luoghi in cui la certificazione è richiesta (come bar e ristoranti) e gli autisti del trasporto pubblico locale, come spiega il Corriere della Sera. In settimana si dovrebbe riunire la cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, forse nella giornata di giovedì. Poi si passerà al confronto con le Regioni, prima di un Consiglio dei ministri per varare il decreto.

L’estensione dell’obbligo di green pass dovrebbe riguardare ristoratori, gestori di palestre e piscine, addetti ai trasporti a lunga percorrenza, ma anche i dipendenti della pubblica amministrazione. Allo stesso tempo si partirà con la road map per la terza dose alle persone fragili, con l’obiettivo di chiudere la partita entro il 31 dicembre: si partirà dai molto fragili, quelli con bassa risposta immunitaria o con alcuni tipi di tumori; poi si passerà agli anziani delle Rsa, agli over 80 e al personale sanitario.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello della Pa, Renato Brunetta, pensano intanto alla certificazione verde per i dipendenti della pubblica amministrazione: il 10% ancora non si è vaccinato. L’obbligo di green pass potrebbe partire dal 27 settembre o dal 4 ottobre. Brunetta, in particolare, insiste chiedendo che la certificazione venga estesa a tutto il mondo del lavoro, anche nel settore privato.