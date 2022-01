Green pass. Prodi, giusto sospendere dal lavoro, non c’è nessuna dittatura

- Advertisement -

AgenPress – “Macché dittatura, qui il punto è che non possiamo bloccare il Paese perché qualcuno non accetta il Green pass. Confesso che io addirittura pensavo fosse opportuno l’obbligo di vaccinazione, ma il pass resta una via di mezzo importantissima. In una società i diritti individuali e quelli collettivi viaggiano in parallelo: io ho il diritto di venire a lavorare vicino a lei e attaccarle il Covid? No”.

Così l’ex premier Romano Prodi, in un’intervista su “La Stampa”, dicendosi d’accordo sulla sospensione dal lavoro senza stipendio.

“Per forza, ma è stata prevista la via d’uscita del tampone, per chi non vuole vaccinarsi. O il vaccino, oppure tampone, tampone, tampone. Fuori da questo schema non si può stare, perché è pericoloso”.

C’è un problema della destra italiana a fare i conti con il proprio passato?

“Il problema c’è, è evidente si è sempre trovato il modo di rinviare il momento in cui affrontarlo. Nella nostra Costituzione c’è una condanna di tutti i rigurgiti neofascisti, ma la messa in atto di questo principio non c’è mai stata, almeno non come in Germania. Magari, a livello giuridico, ci possono essere dei distinguo, ma la sostanza è quella: un’eredità formale che rende difficile prendere provvedimenti”.

Per Prodi, “anche formalmente ci sono riferimenti al fascismo, nei simboli, quindi il problema esiste. Poi va detto che la nostra destra, a Bruxelles, si è alleata con le forze antieuropee. Seguo con interesse, però, la dialettica nata all’interno della Lega e spero possa dare i suoi frutti in futuro ricordo che anche Forza Italia nacque molto scettica sull’Europa e poi ha fatto una sua evoluzione”.