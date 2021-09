Green pass. Via libera del Senato a fiducia dl con 189 sì, 32 contrari e 2 astenuti

- Advertisement -

AgenPress – Il Senato ha approvato con 189 voti a favore, 32 contrari e 2 astenuti la fiducia posta dal governo sul ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il cosiddetto decreto Green Pass, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Queste misure diventano legge.

L’esame del decreto green pass bis, quello che estende l’obbligo a tutto il personale scolastico oltre che ai docenti e ai genitori che accompagnano i figli a scuola, inizierà in Aula alla Camera lunedì 20 settembre. La discussione generale parte alle ore 10. Le votazioni sono previste non prima delle ore 14 nella stessa giornata. L’esame del decreto proseguirà nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23.

“In tutti i partiti ci sono sensibilità diverse. La Lega nei fatti ha votato a favore in Consiglio dei ministri e alla Camera e oggi voterà la fiducia al decreto. Poi è giusto e corretto dare spazio in Parlamento a posizione diverse.

E’ meglio discuterli qua in Aula che nelle piazze, evitando che qualcuno possa strumentalizzare”, aveva anticipato in Aula al Senato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo intervenendo in discussione generale sul decreto sul Green pass. Romeo aveva invitato a “non esasperare i toni” del dibattito e a puntare più a “educare e convincere” sui vaccini “che a obbligare”.