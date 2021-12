Green passa. Letta, può evitare l’obbligo vaccinale, dipenderà dalla serietà degli italiani

- Advertisement -

AgenPress – L’estensione del Green pass, “se bene attuata”, può evitare l’obbligo vaccinale, “dipenderà tutto dalla serietà degli italiani, dal modo in cui si applicherà il certificato e da come si muoverà il virus nelle prossime settimane”.

Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il segretario del Pd Enrico Letta, “favorevole a una particolare attenzione al comparto della cultura. Ci sono stati appelli molto importanti e dobbiamo prenderli in considerazione seriamente. Penso sia possibile grazie al green pass avvicinarsi al 100% della capienza delle sale. Il vaccino è libertà. Nel mio collegio di Siena-Arezzo, come a Torino, a Bologna, a Roma, ho incontrato tanta gente favorevole”.

Il leader del Pd torna anche sulle sue parole di apprezzamento per Giorgetti: “Non l’ho fatto per esacerbare le divisioni nella Lega. Ho trovato che il ministro dello Sviluppo abbia fatto bene il suo lavoro e abbia detto una cosa saggia e ho ritenuto opportuno dichiararlo”. Nel Governo “ci sono forze responsabili, come il Pd”. L’unico che ha scartato “è Salvini, nemmeno seguito dal suo partito”.

Il super Green pass “è la scelta giusta, al momento giusto e col metodo giusto. Nei tanti incontri elettorali con le categorie economiche e i sindacati ho riscontrato solo giudizi positivi. Per le categorie economiche è la fine dell’incubo della non chiarezza. A opporsi è una parte minoritaria, che rispetto, ma il metodo è giusto. Draghi ha fatto molto bene a non precipitare le cose, con un lavoro di convincimento graduale”.