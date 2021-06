Letta, governo giusto per riforme Giustizia e Fisco. Con M5s non è una passeggiata

AgenPress – “Noi sosteniamo la ministra Cartabia con grande forza sulla riforma della giustizia. Ho incontrato Uggetti e abbiamo discusso sulla necessità di una riforma. Se non ora quando le riforme della giustizia? Devono essere nell’interesse dei cittadini. C’è la riforma fiscale, il fisco così non va, deve essere più basso sui redditi medio bassi e deve aiutare le imprese. Oggi il fisco premia gli evasori, noi dobbiamo premiare la fedeltà fiscale. Questo è il governo giusto, una sintesi si deve trovare”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, ad Agorà, su Rai Tre.

“C’è un problema, stiamo vivendo una trasformismo parlamentare che è impressionante, con cambi di casacca vorticosi. E’ una democrazia sana? No. Una delle nostre proposte è limitare il ruolo del gruppo misto, che è una specie di Paradiso, dove tutti pensano che lì si stia meglio che nei gruppi. Insomma stiamo lavorando sul trasformismo, sulle liste bloccate e i candidati imposti dall’alto. Come si fa a spiegare all’estero che ora siamo al terzo governo in tre anni con tre maggioranze?”.

“Con il M5s non è una passeggiata” ma quello delle amministrative “non è un passaggio facile, noi andiamo a votare in città come Roma e Torino dove il Pd perse contro il M5s. E’ evidente che sono il passaggio più difficile, ma con Conte e i 5 Stelle il rapporto è positivo e, come visto a Napoli, troviamo soluzioni anche importanti”.